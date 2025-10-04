從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞] 57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非常乖又斯文。除此之外，王晶還爆料周慧敏的肌肉非常軟。
王晶近日被問到與周慧敏的交情，他坦承與對方不太熟，但在拍攝《精裝追女仔3》時，幾乎天天見面。據悉，該片集結多位大咖藝人，像是邱淑貞、張敏等人，就連劉德華也曾客串。而王晶透露周慧敏不像吳君如、邱淑貞會大笑，非常乖又斯文，但周慧敏也有愛玩的一面，都會跟劇組演員打成一片。
王晶曝周慧敏肌肉超軟：跟棉花一樣
除此之外，王晶還透露幾人玩在一起時，發現周慧敏很特別的一個地方，就是肌肉非常軟，軟到捏她手上的肉時時，可以感覺到自己另一隻手指頭，「軟到很好笑的，就跟棉花一樣」。
周慧敏缺少代表作 與倪震曾分分合合
王晶除了大讚周慧敏美貌外，也讚美她的演技與歌喉，但點出一個遺憾，也就是沒有代表作。比起邱淑貞在《賭神2》中穿紅裙咬著撲克牌的經典一幕，周慧敏明顯少了讓外界可以馬上想到的代表角色。
而私生活方面，周慧敏在電視部節目《摩登時代》與名作家倪匡之子倪震結緣，之後發展為戀人，但交往不久後便分手。周慧敏交了一位日籍男友開始異地戀，而這段戀情也未能修成正果。再度面臨分手後，周慧敏與倪震復合，並在2009年登記結婚，雖然沒有生下孩子，但夫妻倆依然甜蜜。
📌看更多周慧敏相關新聞
倪震「偷吃7次」周慧敏心碎！分手8天竟破鏡重圓 高調閃婚超狗血
周慧敏為何愛上倪震？1句話道盡真相 被劈腿7次還護航：此生無憾
資料來源：微博
更多 NOWnews 今日新聞 報導
于朦朧死前疑遭潛規則！李芳雯認在中國被要求陪睡：男女都跑不掉
于朦朧口袋勞力士主人是極光光！官後代背景曝 竟是北京屠夫之孫
陳偉霆是誰？《許我耀眼》搭趙露思爆紅 還與鄧紫棋情同兄妹
其他人也在看
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
才剛宣布返台！韓網紅宋讚養直衝花蓮救災
[NOWnews今日新聞]韓籍網紅宋讚養憑綜藝《2分之一強》走紅台灣，卻在2017年來台發展時慘遭經紀人詐騙，身心受重創後返韓休養七年。今年9月他才宣布回台重新出發，今（4）日就在FB發文，透露自己在...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
葉劉分享美照賀中秋 賣關子指會一連四日分享節日帖文｜Ray Online
中秋佳節即將嚟到，梗係唔少得食月餅啦！新民黨主席葉劉淑儀都好關心大家食咗月餅未，仲照舊分享靚相，為大家送上祝福。am730 ・ 20 小時前
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 1 天前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮮娛糧｜高海寧法國南部旅行 感受當地藝術氣息
【on.cc東網專訊】無綫花旦高海寧最近到南法旅行，除了觀光，自然要感受一下法國的藝術氣息，欣賞梵高的畫作，她在社交網說：「踩着秋日的腳步，走進梵高的畫布深處，風裏裹着麥浪的金和向日葵的孤獨，他走過的石子路上，每一步都踩在天才與瘋子的界線上。他看見星夜旋轉如瘋狂東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
月餅2025｜人氣奶黃月餅入手Last Call！Starbucks月餅大玩月兔皮影戲、龍點心月餅買一送一
隨著中秋佳節的腳步漸近，今年三大人氣品牌，Starbucks、龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的奶黃月餅，Starbucks星巴克幻影月餅更有三款精心製作的限定口味，包括大家都喜愛的流心奶黃月餅及兩款驚喜口味。而龍點心享有優惠，折後每盒平均只需$114。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即看內文入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
網上熱話｜行人路驚現有人「曬通粉」 到底有何功效？
行人路上會見過有人曬陳皮，不過曬通粉又有否見過？最近有網民拍攝在行人路上驚現一堆鋪好的通粉，引起網民討論。 由圖片可見，在單車徑旁有一大堆未煮過的通粉，直接放在行人路上，並無任何布墊著。經過的網民不禁拍下照片，並上載至社交平台Threads問「究竟將未煮過既通粉曬完有咩功效？」 網民估計是為防穀牛 有am730 ・ 1 天前
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 1 天前
救災踩到釘子！禾浩辰不顧傷口繼續鏟土
[NOWnews今日新聞]花蓮光復鄉因颱風襲擊而災情嚴重，不少人都自願到現場幫忙一起救災。而昨（3）日，35歲演員禾浩辰在Facebook發文分享自己到現場救災的經歷，竟自爆鏟土不小心踩到釘子，還好釘...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
碧咸嫂Victoria巴黎時裝周搞騷 全家捧場大仔冇影
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria昨日（3日）於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，獲碧咸、二仔羅密歐（Romeo）、三仔告斯（Cruz）與其女友Jackie Apostol、女兒夏柏（Harper）捧場，時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。on.cc 東網 ・ 3 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 1 天前
才喊放下不健康關係 蔡瑞雪又勸遇渣男快跑
[NOWnews今日新聞]「北一女神」蔡瑞雪去年認愛富二代DJ「微風男神」孫麥傑，戀情高調放閃卻僅維持半年就宣告分手。近日滿29歲的她在生日文中感性寫下：「謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係」，...今日新聞 娛樂 ・ 1 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸一人昏迷 消息指疑兇與傷者不認識 常於公園流連｜Yahoo
紅磡海心公園今午（4日）發生襲擊案，兩名男子懷疑遭人用刀襲擊，其中一人頸部流血。兩名傷者送院治理，其中一人昏迷。警方正追緝一名疑犯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 警水鬼隊落海尋兇刀
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】今日(5日)上午時份，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀，西九龍總區重案組正追緝目標am730 ・ 2 小時前