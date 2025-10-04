私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟

▲57歲周慧敏（如圖）因清純美貌，而有「玉女掌門人」之稱，而近日，王晶曝她私下面貌，不只大讚她個性乖巧又斯文，還爆料她肌肉超軟。（圖／微博@周慧敏）

[NOWnews今日新聞] 57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非常乖又斯文。除此之外，王晶還爆料周慧敏的肌肉非常軟。

王晶近日被問到與周慧敏的交情，他坦承與對方不太熟，但在拍攝《精裝追女仔3》時，幾乎天天見面。據悉，該片集結多位大咖藝人，像是邱淑貞、張敏等人，就連劉德華也曾客串。而王晶透露周慧敏不像吳君如、邱淑貞會大笑，非常乖又斯文，但周慧敏也有愛玩的一面，都會跟劇組演員打成一片。

▲周慧敏（如圖）被稱為玉女掌門人。（圖／微博@灰大魔王W）

王晶曝周慧敏肌肉超軟：跟棉花一樣

除此之外，王晶還透露幾人玩在一起時，發現周慧敏很特別的一個地方，就是肌肉非常軟，軟到捏她手上的肉時時，可以感覺到自己另一隻手指頭，「軟到很好笑的，就跟棉花一樣」。

周慧敏缺少代表作 與倪震曾分分合合

王晶除了大讚周慧敏美貌外，也讚美她的演技與歌喉，但點出一個遺憾，也就是沒有代表作。比起邱淑貞在《賭神2》中穿紅裙咬著撲克牌的經典一幕，周慧敏明顯少了讓外界可以馬上想到的代表角色。

而私生活方面，周慧敏在電視部節目《摩登時代》與名作家倪匡之子倪震結緣，之後發展為戀人，但交往不久後便分手。周慧敏交了一位日籍男友開始異地戀，而這段戀情也未能修成正果。再度面臨分手後，周慧敏與倪震復合，並在2009年登記結婚，雖然沒有生下孩子，但夫妻倆依然甜蜜。

資料來源：微博

