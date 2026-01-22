私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工

屋宇署表示有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位(屋宇署fb)

日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。

屋宇署要求承建商即時停止工程，並已向該單位嘅業主發出命令，要求按照批准圖則將受影響部分恢復原狀。署方表示，會繼續跟進有關個案，包括對涉事承建商提出檢控或進行紀律處分。

根據《建築物條例》第40(2B)條，任何與建築工程直接有關的人士（包括業權人），如進行工程方式導致任何人受傷或任何財產損毀，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款一百萬元同監禁三年。屋宇署提醒所有專業人士同承建商必須確保建築工程安全，若發現有人違反《建築物條例》嘅規定，會嚴肅處理，提醒任何裝修工程都有機會對左鄰右里及整幢大廈帶來影響，為己為人要確保工程合法同安全地進行。

