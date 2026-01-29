私房菜遇60人霸王餐鬧劇 東主網上求助推180元「惜食套餐」一晚爆滿

「東記私房菜」接獲一名男客預訂60人「結婚宴席」，惟到場人數「一圍枱唔夠」，他亦無力付款，東主報警。為不浪費大量食材，東主以180元成本價推出「惜食套餐」(姚冠東/東記私房菜fb)

面對北上消費熱潮、消費氣氛低迷等因素夾擊，香港餐飲業面臨多重挑戰，更有餐廳發生「霸王餐鬧劇」 。位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其東主姚冠東周三(28日)在社交平台facebook發文求助，指日前接獲一名男客預訂60人「結婚宴席」，惟他疑似患上精神病，到場人數「得一圍枱唔夠」，他亦無力付款，東主報警求助。為了不浪費大量食材，東主以180元成本價推出「惜食套餐」，呼籲網民幫手於今晚堂食「一齊食咗佢」，結果引發大量人響應，一晚內40位名額爆滿。

訂客男精神疑異常 辦婚禮「得一圍枱唔夠」

姚冠東發長文透露，事件起因於一名年約55歲的舊客，向私房菜預訂了60人的宴席，已落了訂，聲稱是「舉辦婚禮」，惟昨晚到場人數「得一圍枱唔夠」，他已心知不妙「真係出咗事、Total lost」，及後發現訂客男子精神狀態疑現異常，對方聲稱「今晚是來結婚的，以為他的『朋友』會來做人情」，據知該名食客半年前遭遇裁員，更聲稱疑誤墮桃色陷阱被騙去所有積蓄，訂客男亦無力找數。店方最終報警，照片可見三名警員到場調查，宴席亦未上菜。

180元超低價散客堂食享用 名額40位

雖然被走數，但姚冠東更「肉赤」的是大量新鮮食材恐被浪費，他呼籲網民協助：「現在我好x慘，有大量食材，明天(周四晚上7時半)仲可以食用，我真係唔想倒落垃圾桶，好肉赤。希望大家幫幫手，真係唔想浪費食物。人生第一次遇到，其實佢都好x慘」。店方推出「惜食套餐」，以每位180元超低價開放給散客預訂堂食享用，名額40位。菜單包含花雕杞子醉鮑魚、咸蛋黃大蝦、炸百花丸、清湯坑腩煲、東記少爺雞、欖角果皮蒸龍躉、瑤柱扒豆苗、椰汁雪耳露。

帖文即引來大量網民支持，不少人留言稱會訂位、「支持你，明天來」、「證明呢個老闆都好有人情味咁信得過個客~應該支持嘅~唔好畀佢蝕本」、「真係幾熟都要收訂」。姚冠東隨後更新消息，表示在網民支持下，40個名額已極速爆滿，「感謝支持，已經滿額了。阿東真心感激。」

