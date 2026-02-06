私營安老院護理員五勞七傷 調查指每周工時72小時 夜更1打30 工友憶院友不治落淚︱Yahoo

資深護理院陳女士入行初期曾擔任日間護理員，因工作涉及大量扶抱動作，導致手腕麻痺，需長期佩戴支架並多次向骨科求診，醫生一度建議她開刀做手術。

【Yahoo新聞報道】現時香港正處快速人口老化階段，對安老服務需求持續攀升。「同行支援」私營安老院前線員工身心健康計劃今日（6日）發表調查報告，發現安老院舍員工因長期工作且處於高度緊繃狀態，逾8成人出現身體勞損，夜班員工更承受沉重心理壓力，促請政府及院舍改善前線員工處境。

「私營安老院前線員工職業勞損及心理壓力調查報告」在2024年10月至2025年6月期間，訪問了206位現職安老院舍員工，並於今年1月進行2次聚焦小組，了解他們的工作處境、職業健康及心理困擾狀況。

每人平均 6 部位勞損

調查發現，職業勞損的情況在私營安老院前線員工之間普遍且嚴重，超過8成半受訪者表示過去30天出現疼痛、不適或麻痹，平均每人有6.02個身體部位出現勞損；3成以上的受訪者更表示曾經醫生診斷患上與勞損相關的疾病，包括膝骨關節炎、網球手、五十肩等。

最常勞損的高危部位集中於負重及發力點，前五位依次為右肩膀（49.5%）、腰部（48.0%）、左肩膀（45.6%）、頸部（40.8%）及右膝蓋（36.0%）。

逾9成受勞損困擾的受訪者認為其痛症直接源於工作，包括工作內容繁忙、動作急促重複、涉及體力勞動等。有受訪者指出，現職護理員缺乏足夠的護理知識與扶抱技巧培訓，往往只能「邊做邊學」，大大增加了勞損與受傷風險。

每天工作12小時 員工受傷不敢向上級報告

前線員工亦面對工時嚴重過長的問題，報告顯示近8成受訪者每天工作超過10小時，逾4成半受訪者更表示每天工作超過12小時。以每周工作6天，每天12小時計算，私院員工的每周工時高達72小時，較全港僱員每周工時中位數的43.4小時高出1.7倍。有員工甚至曾在疫情期間連續工作三個月無休假，身體長期透支。

此外，近3成受訪者指曾因工作受傷，但當中逾一半人都未有即時接受治療或通知主管，超過8成受傷員工出於認為傷勢輕微、不想增加其他同時工作負擔等原因，未有申請工傷。有受訪者表示，工友不敢向上級報告或求醫，導致傷患因延誤治療而惡化。

夜班獨力照顧三十院友 突發狀況加劇心理壓力

私營安老院的夜班往往實行「一人當值」制，員工需獨自應付所有院友的生命安全和突發事故，時刻「打醒十二分精神」，雖在體力勞動上較日班稍低，但就面對更沉重的精神壓力。

現年69歲，具13年工作經驗的夜更護理員陳女士就指，院舍夜更由一名護理院獨力照顧全層約30名院友，除了常規的探熱、換尿片、巡房工作，更要獨自面對院舍的突發危急情況，承受巨大心理壓力。她曾目睹院友在院舍病發，送院但最終不治，憶述時不禁落淚，形容每每在經歷同類型事件時都會感到「心噏」、「好唔開心」。

陳女士憶起夜更有院友送醫不治，不禁落淚，感到「心噏」、「好唔開心」。

促政府介入改善行業困境

計劃促請政府增撥資源，提供價錢相宜的治療服務解決前線基層員工「無時間、無錢」求醫的困境；同時在院舍推動「有薪伸展運動」，將每日15分鐘的集體伸展納入工時。在職安健層面，院舍應提供護腰、護膝等個人防護裝備予有需要的員工，並建立非懲罰性的工傷通報文化，減少出現及隱瞞工傷的情況。就長遠而言，建議政府可通過政策改革，改善私營院舍工時過長、長期人手不足、缺乏保障的問題。