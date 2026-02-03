八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
私隱公署去年接4228投訴 9成針對私營機構或個別人士
【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署今日(3日)發表2025年工作報告。去年共接獲4,228宗投訴個案，按年增加約23%。其中，90%投訴針對私營機構或個別人士，涉及公營機構或政府部門的比例則與前一年相若。
私隱專員公署提到，去年進行了435次循規審查，次數按年增加近10%。公署同期共處理308宗「起底」個案，按年減少30%，當中45%「起底」 原因為金錢糾紛，其次是涉及家人及感情糾紛。公署就其中147宗展開刑事調查，並將47宗案件轉介執法部門跟進，最終共拘捕18人。
此外，公署去年接獲17,691宗公眾查詢，輕微下跌2%。當中近30%查詢涉及收集及使用個人資料，例如香港身份證號碼及其副本；其餘主要查詢類別包括公署的處理投訴政策、查閱及改正個人資料、僱傭關係相關的個人資料處理，以及閉路電視的安裝與使用。
公署指出，去年共接獲1,163宗與懷疑套取個人資料用作詐騙的相關查詢，數字與2024年相若。涉及個人資料外洩事故的通報則有246宗，其中30%來自公營機構，其餘涉及私營機構，較2024年增加20%。在這246宗外洩事故中，37%涉及學校及非牟利機構。
