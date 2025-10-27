葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
私隱專員公署對CCTV、無人機及車Cam發出新指引及「懶人包」
個人資料私隱專員公署表示，隨著科技日益發達，各行業開始廣泛使用閉路電視系統作保安或監察等用途；政府亦積極驅動低空經濟發展。私隱專員鍾麗玲表示，為配合低空經濟及智能監察技術迅速發展，私隱專員公署今日（27日）發出《使用閉路電視監察指引》及《使用無人機和車廂攝錄機指引》，就負責任地使用閉路電視系統、無人機及車廂攝錄機，提供實務指引，以協助資料使用者在有效運用科技的同時，確保個人資料私隱獲得保障，符合《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）的相關規定。
指引闡述使用閉路電視系統的考慮事項
《使用閉路電視監察指引》闡述使用閉路電視系統應考慮的事項，內容涵蓋合法及公平地收集個人資料、使用閉路電視系統的必要性、相稱性及透明度、保存錄影片段及保安措施等的規定。私隱專員公署表示，該指引亦就進行私隱影響評估、提供清晰的告示，以及可使用閉路電視錄影片段的場景作出實務建議。
指引提供車廂攝錄機告示範本貼紙
《使用無人機和車廂攝錄機指引》概述使用相關攝錄裝置可能涉及的私隱風險，並就避免過度收集個人資料、通知受影響人士及錄影片段的保安等方面提供實務指引。指引亦提供車廂攝錄機告示範本貼紙，供客運車輛使用。
私隱專員公署為協助公眾了解有關使用閉路電視系統、無人機及車廂攝錄機的要點，出版了兩份「懶人包」，分別為《使用閉路電視監察貼士》及《負責任地使用無人機及車廂攝錄機》資料單張，摘錄資料使用者應注意的事項。
