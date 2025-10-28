許紹雄逝世終年 76 歲
私隱專員公署推新指引 車 cam 拍攝車廂、無人機起飛地方貼告示｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】個人資料私隱專員公署就使用閉路電視系統、無人機及車廂攝錄機發出新指引。公署建議，安裝有關裝置時，機構要合法及公平地收集個人資料，並貼出告示通知受影響人士。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，今年首 9 個月接獲 995 宗閉路電視相關查詢，主要關於鄰舍糾紛，另外分別接到 17 宗和 15 宗有關無人機及車廂攝錄的查詢，認為是時候推出指引。
鍾麗玲今早（28日）在港台《千禧年代》表示，留意到各行各業普遍使用閉路電視監察，政府亦積極推動低空經濟，同時政府要求所有的士安裝車 cam，認為有需要發出指引，讓業界知道如何符合私隱條例規定。
建議無人機機身貼公司標誌
指引列明，機構使用閉路電視系統時，須合法及公平地收集個人資料，並考慮到使用系統的必要性、相稱性及透明度，並制定保存錄影片段及保安措施等。有關使用無人機拍攝，鍾麗玲指出，政府部門和物管公司使用無人機勘察或巡視時，需要在拍攝到的範圍貼出告示，並建議操作時要有閃燈，並在機身貼出有關公司標誌，並在起飛地方豎起告示或張貼橫額，盡量通知受影響的人。
至於車廂攝錄機，鍾麗玲表示，一般鏡頭向外的車 cam 拍攝公眾地方，主要用途為確保交通安全，及在意外發生時作為證據，市民普遍接受這些情況。至於拍攝車廂內的車 cam，她指引建議要張貼告示，通知乘客，而公署亦有製作貼紙的範本。
