私隱署兩周接42宗虛假招聘廣告投訴 涉誘騙建築工人個資

【on.cc東網專訊】騙徒手法層出不窮。個人資料私隱專員公署指在過去兩周接獲42宗投訴個案，均涉及刊登虛假招聘廣告誘騙個人資料，全部與建造業界的職位空缺有關。

私隱署指出，42宗個案的事主均為建築工人，他們從不同社交媒體平台及即時通訊軟件群組，包括WhatsApp、Facebook以及WeChat群組及即時通訊群組，留意到招聘地盤散工的訊息，對職位空缺表明興趣，並向訊息發布者提供個人資料，包括俗稱「地盤三寶」的身份證、工人註冊證及「平安卡」，有事主亦提供了銀行戶口號碼。

訊息發布者其後指示個別工人在港鐵站出口集合，但最終沒有現身並失去聯絡。工人擔心個

人資料被不法分子濫用，向私隱署投訴，而私隱署已跟進個案。

私隱署表示，騙案隨年近歲晚增多，提醒市民求職時提高警覺，提供個人資料前，核實招聘廣告及招聘者的真偽，切勿隨意披露個人資料，在正式獲聘前避免提交銀行戶口號碼等敏感資料。

