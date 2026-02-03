私隱署去年接246宗資料外洩事故 三間機構渉不當披露解僱及員工評核違私隱條例(李昌峻報道)

【Now新聞台】私隱專員公署去年接獲246宗資料外洩事故通報，按年增加約兩成。另外，向三間機構發出執行通知或警告信，涉嫌將解僱員工及表現評核資料不當披露或查閱，違反《私隱條例》。

三間違例機構都是因為在處理僱傭資料時，導致個人資料被不當披露或查閱。其中一宗個案，投訴人任職保安服務公司，上司將有身份證號碼的終止僱傭合約通知書，發送至即時通訊軟件工作群組，導致投訴人個人資料被披露。

另一宗個案，一間酒店的保安部門主管將所有員工載有個人資料的年度工作表現評核表，放在共用工作枱的抽屜，投訴人尋找其他文件時，無意中翻閱到。最後一宗個案，一間社福機構行政職員錯誤將投訴人解僱紀錄文件的掃描本，儲存在部門的共用資料檔案，導致被其他員工查閱。

廣告 廣告

公署指，已指示機構移除及糾正相關資料，又指保障僱員個人資料私隱是僱主法定責任。

個人資料私隱專員鍾麗玲：「顯示相關人士對保障敏感性個人資料，完全掉以輕心，呼籲僱主在保障員工個人資料，真的是要訂定清晰的政策。」

公署又總結去年工作，共接獲246宗資料外洩事故通報，按年增加兩成一。公營機構佔約三成二，主要涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置等。公署亦處理308宗起底個案，按年減少三成，主要是金錢或家人及感情糾紛。政見糾紛只佔1.3%，是起底刑事化後最低。

鍾麗玲：「四年來，我們果斷執法，以及加強宣傳教育，社會氣氛轉趨平和，都令非法起底行為已大為減少。」

公署稱，去年有147宗起底個案要展開刑事調查，拘捕了18人，又認為打擊起底工作無影響言論自由，以及網上平台的合法營運。

#要聞