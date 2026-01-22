私隱署年接投訴3500宗 去年246資料外洩通報

【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署將於今年8月迎來成立30周年。個人資料私隱專員鍾麗玲接受傳媒訪問時表示，在1997年公署僅收到227宗投訴，惟近年已升至每年約3,500宗。在資料外洩事故通報方面，2010年只收到30宗，去年則有246宗，反映在數碼年代資料外洩事故增多屬環球趨勢，同時市民的私隱保障意識也有所加強。

鍾麗玲表示，公署30年來積極保障市民個人資料私隱及推動保障私隱文化。她提到，在過去的大型資料外洩事件如八達通、國泰航空事件，乃至2019年的起底風波中，公署收到大量查詢和投訴，並已建立有效的處理投訴、查詢和循規審查機制。

鍾麗玲指出，公署的角色已從執法者逐漸演變為促進者和教育者，並積極融入國家發展大局，包括參與制定《粵港澳大灣區個人信息跨境流動標準合同》及參與環球私隱議會工作。

此外公署以「守護私隱．改革創新」為主題，將於年內推出多項教育及推廣活動，包括小學巡迴音樂劇、電台廣播系列、人工智能安全及網絡安全企業峰會、保障私隱峰會，以及人工智能及私隱保障培訓系列等。為引導學生認識安全使用人工智能及慎用社交媒體，公署昨日(21日)舉辦《私隱劇AI「智」安全》音樂劇專場，超過330名小一至小三學生觀賞演出。

