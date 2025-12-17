港大法律系一名學生早前被揭用AI製作女同學裸照。(資料圖片)

人工智能(AI)發展日新月異，香港大學早前有學生以AI製作女同學裸照，個人資料私隱專員公署雖已展開刑事調查，惟經多次呼籲後沒有受害人願意提供進一步資料，如有更多證據不排除再次跟進個案。公署今年接獲5宗涉及使用深偽技術的投訴，主要涉及公開發布合成照片或影片，已制訂指引向學校和家長提供預防類似事件的建議。

港大法律系一名學生的個人電腦，今年7月被揭發藏有逾700張用網上AI軟件生成的女同學裸照，涉及約20至30名女子，個人資料私隱專員公署隨後就事件展開刑事調查。私隱專員鍾麗玲表示，經多次呼籲後未有受害人願意提供進一步資料，故沒有證據採取行動，強調如有更多證據不排除會繼續調查及行動，又說如有人未經當事人同意而使用他人個人資料，即使沒有發布亦會受到《個人資料(私隱)條例》規限。



廣告 廣告

鍾麗玲提醒，濫用深偽技術或對其他人造成傷害。

年接5宗深偽技術投訴

AI深度偽造技術近年日漸普及，為影片換臉、更換聲線的像真度愈來愈高，衍生不少詐騙、網絡欺凌或假消息等問題。公署今年接獲5宗涉及使用深偽技術投訴，主要涉及在網上發布深偽技術生成的照片和影片，另有兩宗相關查詢。鍾麗玲提醒，濫用深偽技術或對其他人造成傷害，而現實世界法例同樣適用於AI。

公署向學校和家長發出指引，提供預防類似事件建議並提高他們的警覺性，例如學校應盡量避免發布可清晰識別個別學生的照片和影片，或只在內聯網及家長平台等系統發布並定期移除，以及定期為教職員提供網絡風險培訓、為學生提供講解深偽技術工作坊。家長方面，指引提醒發布子女照片或影片前應「停一停，諗一諗」、社交媒體私隱避免設定為公開等，同時要教育子女負責任地使用他人個人資料。鍾麗玲說，若子女捲入濫用或惡意深偽事故，家長應以關懷及支持態度作出回應，以及暫停使用社交平台。

馬鞍山24/7男廁外鏡頭已移除

另外，連鎖健身中心24/7 FITNESS馬鞍山欣安邨分店早前被指在男洗手間外裝有閉路電視鏡頭。公署認為，健身室未有審慎設定閉路電視系統，如非接獲投訴相信鏡頭會啟動並收集會員在男廁活動的影像，公署已完成調查並發出勸喻信，健身室現已移除涉事閉路電視鏡頭，男廁亦已裝木門。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/私隱署推深偽家校指引-港大生ai製裸照乏證據跟進/629052?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral