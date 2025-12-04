橫綱千金嫁給松田翔太後！ 秋元梢在玩什麼消失大法？

災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
她爸是千代の富士，她卻跑去當模特兒還把伸展台踩得超穩
秋元梢一出場，黑長直配齊瀏海，165公分配上那張狼系臉，直接讓人腿軟。她老爸可是相撲界傳奇千代の富士，
當年她問爸「我想去當模特兒」，老爸就一句「想幹嘛就幹嘛」，這什麼霸氣爹啊，笑死。結果2009年直接進レプロ，現在還是PS雜誌的王牌專屬。
2018年跟松田翔太結完婚，人生直接按下靜音鍵
婚禮低調到連狗仔都抓瞎，結完就跟翔太過起小日子，偶爾IG丟個老公幫忙拍的車照，粉絲直接在下面哭：「太甜了吧」「我怎麼沒有這種老公」。
重點是她老公還是松田龍平的弟弟，這家族根本日劇本。
婚後沒急著生小孩，反而到處飛到處玩
今年1月跑去上海迪士尼，一早穿睡衣跟史迪奇抱抱，下午又戴馬利菲森耳朵cos壞女巫，粉絲留言笑瘋：「梢姐一家去迪士尼也這麼時尚」「下次帶翔太來拍真人版睡美人」。
9月又飛柏林看秀，雨下得跟瀑布一樣，她還是優雅走完，網友跪了：「這女人根本不怕濕身。」
最近還迷上陶藝跟聯名首飾，生活過得比誰都chill
她IG最近狂po自己捏的碗，雖然還在燒壞階段，但那認真樣子超圈粉。3月跟Tom Wood聯名出戒指跟項鍊，主題叫「癒し」，一上架就被搶光。
9月又跟Cookieboy搞萬聖節手機吊飾，手工一個一個捏，粉絲直接刷屏：「梢姐手作也太強」「我錢包已經準備好了」。
老家ちゃんこ店變成她隨手打卡的網紅店
4月櫻花季她X上喊：「賞櫻完來吃ちゃんこ吧，今天有位！」直接把老爸開的「ちゃんこ千代の富士」變成約會聖地，粉絲笑噴：「橫綱女兒賣鍋，這誰扛得住」。
她自己也常去吃，po完照還補一句「有空位快來」，根本免費廣告天后。
IG跟X現在是她偶爾冒泡的地方
IG51.7萬，X也有12.8萬，她Bio寫「除了時尚週基本不營業」，結果一營業就炸場。
像9月那個大阪行直接喊「6號來也」，粉絲回「快來台灣開POPUP」，她還會回個愛心，互動甜到蛀牙。
上海工作完直接飛韓國吃Marine Serre的飯
今年她還跑去參加Marine Serre晚宴，穿adidas x AVAVAV的怪鞋在上海走秀，IG一po留言直接破萬。粉絲刷「全球飛人」「狼女出巡」，她偶爾回個黑心，氣場兩米八。
最近還上iHerb的YouTube拆箱，優雅到不行
節目叫「OPEN THE BOX」，她坐在那邊慢慢拆保健品，聲音輕輕的，粉絲看完直呼：「連拆箱都能這麼好看」「這才是真貴婦日常」。
Japhub小編有話說
秋元梢根本把人生過成度假模式：老爸是橫綱，老公是松田翔太，自己到處飛、捏陶藝、聯名賣爆，還不忘推家裡火鍋店。
低調又高調，誰說名人就一定要上熱搜？下次她再po迪士尼姪女合照，我已經準備好截圖學怎麼活得這麼瀟灑了，兄弟們，跟上狼女的節奏啊！
