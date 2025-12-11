秋元梢165cm硬剛國際T台！ 從相撲道場到柏林時裝週！

小時候根本是相撲道場的團寵

1987年出生東京墨田區，爸爸就是那個超猛的第58代橫綱千代の富士，老媽熊美，家裡還有姐跟弟。小時候她爸常說「想幹嘛就去幹嘛」，結果她真聽進去了。

大學讀完直接跑去髮廊當剪髮模特兒玩票，2009年就被挖角出道，第一次站上《The Hills》伸展台就上癮，從此跟T台結下不解之緣～

165cm硬是闖出名堂

身高在模特兒圈真的不算高，但她靠那頭黑長直＋齊劉海＋貓眼妝，直接變成招牌。2011年第一次演戲就當MTV《SHIBUHARA GIRLS》女主角，

2015年飛巴黎走OLYMPIA LE-TAN，2023年又去巴黎巡秀，今年2025年直接殺去柏林，IG po「滿身汗但超爽」，粉絲看了只想喊：「梢姐妳也太拼了吧！」😆

跨界什麼都玩

拍過EXILE ATSUSHI、LIL的MV，當過J-WAVE電台DJ，還上《Kurimu Quiz Miracle 9》玩問答，連X JAPAN的Toshl跟LUNA SEA的SUGIZO都採訪過，話題完全不冷場。

今年還跟Tom Wood聯名出珠寶，手工Cookieboy手機吊飾一出直接被搶光，粉絲哭喊：「梢ちゃん親手做的我要供起來！」

閃婚松田翔太後的甜到齁日常

2018年突然宣布跟松田翔太結婚，全網直接爆炸！之後夫妻倆一起拍VOGUE，翔太還跑去她工作現場亂入。

今年翔太40歲生日，她po合照，底下留言全是「基因太犯規」「世界最強夫妻檔」。她IG偶爾丟潛水照、美腿照、ウェットスーツ照，粉絲直接昏倒：「這腿我能舔屏一整年！」

社群永遠被她刷版

IG 51.7萬、X 12.7萬，bio就一句「黑髮長直齊劉海」，超有態度。之前po過一次無劉海照，網友集體崩潰：「這是誰？好正但我認不出來！」

每次父親忌日或生日，她都會po千代の富士的照片，留言區永遠刷「爸爸精神永存」「好溫馨看哭」。最近po老虎影片配「Real🐅」，大家猜半天原來是新廣告，結果還是美到不行。

她爸那句「小橫綱」真的傳下來了

她常說老爸的「小橫綱精神」影響她最大，身高不夠就用氣場補。2021年生日po爸的現役照寫「永遠最帥」，粉絲直接淚崩。

她把相撲世家的韌性，硬是搬到時尚圈用，現在連珠寶都自己設計，誰還敢說她只是靠爸靠老公？

Japhub小編有話說

秋元梢根本是把「人生無劇本」玩到極致啊！橫綱千金不走相撲路，偏要跑去跟衣服較勁，嫁給松田翔太還能把事業衝得更猛，38歲還在全球跑秀，汗水照都美成畫。

這種「想做就去做」的態度，真的讓人服到不行。喜歡時尚的、哈日劇的、還是單純想看神仙夫妻的，快去追她IG，保證每天都有驚喜！