秋冬大衣穿搭4重點：惠利「這個長度」最修身，瞬間擺脫五五身！
秋冬最能展現氣質的單品，一定少不了一件大衣，但許多人明明穿得很用心，最後卻被「五五身」、「顯臃腫」這類評語追著跑。惠麗近期以Max Mara、Joy Grysn等大衣穿搭亮相，堪稱修身範本，乾淨線條、精准長度，再透過同色系延伸與靴子選擇來優化比例，整體看起來輕盈、優雅又非常時髦！以下整理4個秋冬大衣必學重點，只要掌握這些原則，就算身高不是 170，也能穿出惠利般的長腿氣場。
大衣穿搭重點1：小腿肚以下、腳踝以上的黃金長度
惠利這套穿搭的大衣長度落在小腿肚、剛好露出腳踝銜接小腿最細的位置，這是她看起來特別修長的最大關鍵。太短的大衣落在大腿處，視覺會被切成三段；太長則容易壓身，尤其對嬌小女孩來說更吃虧。黃金長度能自然延伸下半身線條，把視覺重心下移，不管裡面穿寬褲、直筒褲或短裙，都能讓腿型看起來筆直又更俐落。想要「看起來高五公分」的人，從這個長度開始調整最有效。
大衣穿搭重點2：直線翻領比寬領更顯臉小
翻領大衣的領片其實會影響「臉部比例」，而偏直線的翻領線條朝下延伸，能有效拉長脖子、修飾臉的圓弧感。反之，過寬、外擴的領片會讓肩膀看起來更厚，臉部也容易被框在中間，顯得更短、更圓。讓翻領呈現出輕微的「V字視覺」顯臉小效果更明顯。即使搭配圍巾，直線領也不會把上半身堆成厚重一團，讓冬天的穿搭仍然保持乾淨呼吸感。
大衣穿搭重點3：內搭「同色系延伸法」
大衣穿搭有個固定公式：外套與內搭保持同色調，讓視覺重點自然向下延伸。這種「同色系延伸法」非常適合冬季多層次的日子，不僅能讓大衣敞開時更俐落，也能避免被分割成多段。像是淺米大衣配白色高領、深駝大衣配咖啡色針織，都是常見組合。色階的連貫性讓整體看起來更細長，走動時不會有臃腫的震動感，是最容易、也是效果最好的增高技巧。
大衣穿搭重點4：大衣＋靴子的「踝線覆蓋」公式
靴子的選擇會直接決定下半身比例，可以選擇修長靴筒、包覆踝線的短靴，讓小腿到腳踝之間的線條自然收束，避免出現延伸腿長被截斷的視覺。尖頭靴或微跟靴更能增加俐落度，即使搭配寬褲或長裙，也不會產生堆積感。靴子與大衣色系若能接近，腿部延伸效果更強。對於不想露腳踝但又怕顯短的人來說，這個方法相當實穿。
Source：IG@hyeri_0609
其他人也在看
香港肉餅推介〡人氣肉餅飯推介10間！大寶冰室/大坑名物肉餅山/全港獨有煙燻味肉餅
大寶冰室這四個字近日成為流量密碼，其人氣名物肉餅飯在社交平台Threads話題越燒越熱，其瘋狂式洗版，以一傳十，十傳百的人海戰術成功製造話題，還吸引不少好奇寶寶入去元朗大寶冰室試名物肉餅飯，即成全城熱話。肉餅飯本是尋常不過的住家菜式，但多年來均不乏捧場客，如今更升上神級位置備受熱捧實屬難得。除了大寶冰室值得關注，其實香港各區也有多間以肉餅飯作主打的餐廳，不論傳統的、還是創新的、變奏的通通都有，馬上看看Yahoo Food的內文介紹，一同感受這場熱鬧的肉飯餅之最爭霸戰。Yahoo Food ・ 22 小時前
宋慧喬、金宇彬也靠「感恩日記」走出低谷：低成本卻高效率的情緒治療大法，令心理變得更強大
面對生活或職場上的低潮，我們總希望找到一個「特效藥」。然而，明星如Emma Watson，乃至韓國藝人宋慧喬和金宇彬，卻選擇了一個最簡單、最低成本的方法——寫感恩日記（Gratitude Journaling）。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
31 歲高級督察參與飛虎隊遴選受傷 昏迷送院搶救多日後不治 或將安排死因研訊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名警員於本月 4 日在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至今日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
劉亦菲私服也美爆！「穿短上衣露細腰」線條迷人緊實，淡妝狀態驚呆網友
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊體驗大使的身分出席F1年度最後一場比賽。她身穿黑色機能風短裙、搭配金屬腰帶與高馬尾造型，整體風格簡潔有力。現場未修圖畫面中，她的肩頸線條明顯，腿部線條緊實，比起先前較常被討論的「略顯豐腴」狀態呈現出不同面貌，有網友認為她近期變得更顯輕盈。姊妹淘 ・ 16 小時前
52歲女星蔡少芬狀態驚豔！中醫解析生活「凍齡秘訣」：氣血充足、陰陽平衡是關鍵
52歲的香港女星蔡少芬近期亮相公開場合，狀態亮眼、氣色紅潤，完全看不出已邁入50歲。她也曾分享自己的保養之道，重點從不依賴醫美，而是長年實踐「防曬＋基礎保濕」這套簡單卻有效的保養原則。姊妹淘 ・ 14 小時前
The North Face × SKIMS再度聯手！金卡戴珊把雪地穿搭變成時尚伸展台，冬季限量聯名準備瘋搶
（備註：主視覺中的石髓藍配色不在亞洲區銷售）這次限量系列比上一季更豪華、版型更多、機能更強，甚至還首度推出童裝（小孩也要時髦，是不是太逼人！？）。設計完美結合The North Face在滑雪服飾的硬派技術力，與 SKIMS 最擅長的修身線條，絕對是最時髦的機能服沒有之一。四...styletc ・ 14 小時前
BLACKPINK Lisa同款穿搭千元擁有？Kith橄欖綠套裝超搶手、「低調明星帽」鎖定Supreme
BLACKPINK Lisa 隨性有型的私服穿搭一直是粉絲追蹤借鑑焦點所在！除了高端品牌，她也常穿著小眾或價格親民的款式。最近她在 Instagram 分享的多套休閒造型中，就出現多款好看又實穿的單品，每一件都讓人忍不住想跟著入手。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
《優獸大都會2》約crush去看更曖昧升溫？關於愛與關係的6大金句：因為你，我願意試著理解與接納
今年聖誕，你願意和我一起去看《優獸大都會2》嗎？《優獸大都會2》相隔 9 年後大熱回歸，無負擔又療癒的迪士尼卡通，成為了聖誕約會的電影首選，不少脆友更指「約 Crush 去看曖昧即時升溫」、「看完就要戀愛了吧」，一起來看看《優獸大都會2》中關於愛與關係經營的療癒金句吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
ChatGPT 整合 Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat，化身多功能創作中樞
從 10 月起開始接入 Canva、Spotify 等服務的 ChatGPT 今晚進一步豐富了自己的工具生態，Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat 這三款來自 Adobe 的應用程式目前都已與 ChatGPT 整合。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜Marshall Acton III 藍牙喇叭全新勃根地酒紅色/ Major V 午夜藍
節日的腳步悄悄臨近，是時候為摯愛與自己準備一份充滿心思的聖誕禮物。今年為你推介英國音響品牌 Marshall 兩款實用驚喜——Acton III 藍牙喇叭勃根地酒紅色以及 Major V 藍牙耳機午夜藍色。兩者都延續品牌經典搖滾風設計與出色音質，卻在色彩上更添節日氛圍：深沈而優雅的紅調與藍調，為空間與造型都注入一份低調卻鮮明的品味！ 無論是一早播放節日歌單的客廳，還是冬夜散步時陪伴你的音樂時光，Marshall 的經典設計與細緻音色，讓節慶氛圍更完整。 Acton III 體積雖小，音場卻寬闊飽滿，木質面板結合金屬細節，悄然成為居家擺設的亮點。採用全新勃根地酒紅色，搭配光滑的 PU 皮革飾面，飾有黃銅旋鈕金屬細節、顯眼的黃銅標誌和優雅的黃銅飾邊，並輔以棕色網罩。 而升級版的 Major V 則擁有更長續航力與人體工學設計，全天佩戴依然舒適，是出遊或日常通勤的理想夥伴。 Major V 失真被進一步降低，提供更高的音樂清晰度，100小時的藍牙播放時長，可持續數天享受音樂，無需擔心電量耗盡的問題。而當電量低至危險水平時，快速充電功能能夠迅速補充電量，讓音樂之旅更加持久。men’s Reads ・ 15 小時前
2025必收精品鞋清單TOP5！Ferragamo Vara經典不敗、紅40幾年，女明星都搶穿
精品鞋款推薦：Ferragamo Vara蝴蝶結瑪莉珍鞋、露跟高跟鞋精品鞋界的經典、FerragamoVara 絕對榜上有名，優雅、俐落、帶點低調的奢華，怎麼看都不會膩。2026早春系列中，Vara 再次以「純粹原創」姿態回歸，各種材質與配色依然保留那份經典優雅，每一道摺痕都藏著工藝與歷史的...styletc ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜超爆笑！10+款惡搞朋友聖誕禮物推薦 全球大熱 MEOW 星人小說、燒賣地獄拼圖又伏又療癒～
年末佳節，又在煩惱該買什麼聖誕禮物了嗎？想在派對上送上最有「記憶點」的打卡禮物，惡搞禮物就是最佳選擇！網購專員為大家挑選了 10 多款「不太平凡」的有趣禮物，一起在聖誕齊齊翻滾友誼的小船吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
「襪膠」成為時代眼淚嗎？90後女同學人袋一支的貼襪頭膠水，會翻紅嗎？
有筒襪會面對的問題是襪頭會因為穿耐了而變鬆，此時有人就會換新的，亦有人會想出「大膽想法」，就是去找「襪膠」！當你看得明「襪膠」一詞，證明你有可能，小編是說「有可能」是90後的朋友了～（笑）Yahoo Style HK ・ 22 小時前
中環冬日小鎮重開 幻彩詠香江亦恢復上演
【Now新聞台】旅發局在中環皇后像廣場設置的「冬日小鎮」重開。 冬日小鎮早前因應宏福苑火災而暫時關閉，重開後晚上加推光影匯演，透過3D投影技術，將聖誕主題的圖案及燈光特效投射至附近8座大廈。小鎮會開放至下月4日，在平安夜、聖誕節及除夕夜延長開放至凌晨1時。旅發局指活動收益將捐贈予社區上有需要人士。另外，暫停了近兩星期的「幻彩詠香江」亦恢復上演。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
雙12優惠2025｜周生生快閃2日限時低至65折！Sanrio金片掛飾$702／指定計價金飾工費38折最多減$2,418
周生生官網於12月12日及13日，一連兩日推出雙12快閃低至半價優惠，今次絕對是大家今年以抵價入手金器或首飾的最後機會，周生生雙12優惠有多達2,074款手鍊、耳環、頸鍊、金器等飾物有減價，當中除了定價飾品值得購買外，一定要花時間望望計價黃金產品，最抵竟然可以做到工費低至38折，最多可慳$2,418手工費！一於趁平揀定月尾的聖誕禮物，到了12月12日正日直接付款check out！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
食物安全｜梅林牌榨菜肉絲含過量獸藥殘餘！食安中心：長期食用或會損害泌尿系統
食安中心在十二月七日呼籲大家不要進食一批進口罐裝榨菜肉絲（梅林榨菜肉絲），這批榨菜肉絲檢出過量獸藥殘餘含量「磺胺二甲嘧啶」。中心更指出受影響批次需要停售、下架及回收。大家想知道家中的梅林牌榨菜肉絲是否屬於這批次？可以檢查最佳食用日期！Yahoo Food ・ 16 小時前
孫興慜回歸真情告別：毋忘我！
【Now Sports】韓國球星孫興慜周二返回倫敦，入場見證熱刺在歐聯贏波，更重要是與刺迷正式告別。孫興慜（Son Heung-Min）於今年8月離開熱刺改投洛杉磯FC，當日走得匆匆，未有任何告別儀式，及至周二熱刺在歐聯主場對布拉格斯拉維亞賽前，他進場與球迷道別，並在名宿京治手上接過紀念獎座。他在現場說得情真意切：「希望大家不要忘記我。我永遠是熱刺人，永遠與你們在一起。」在此之前，他在北倫敦大街上一張屬於他的大型壁畫上簽字留念（詳見結連）。這名33歲韓國球星合共為熱刺出賽454場，攻入173球，去屆協助熱刺在決賽打敗曼聯贏得歐霸盃。熱刺在這場周二歐聯比賽，憑對方的烏龍球，以及由古度斯及沙維施蒙斯各自射入12碼，以3:0大勝布拉格斯拉維亞。相關結連：https://www.youtube.com/watch?v=98yBPJlMbVcnow.com 體育 ・ 1 天前
松田翔太IG最催淚的那一天！ 40歲自己演自己搞假新聞？
1985年東京杉並區出生，爸松田優作、媽松田美由紀、哥龍平、妹ゆう姫，家族成員隨便抓一個出來都夠拍一部電影。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
美國海關與邊境保護局新提案：免簽赴美須提供 5 年內社媒紀錄供入境審查
美國海關與邊境保護局日前擬定了一項新提案，要求來自 42 個免簽計畫國家、地區的旅客在赴美時提供 5 年內社交媒體的使用記錄以供入境審查。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
金裕貞減肥甩肉8kg瘦出新高度！包包面都不見了，從嬰兒肥瘦成直角肩身型管理大法
AAA 2025頒獎禮在台灣高雄完美落幕。與朴寶劍一起拿「10週年傳奇CP獎」的金裕貞美出新高度！今次亮相頒獎禮的金裕貞，嬰兒肥都不見了，原來狠甩8kg的她也很自律地控制飲食，想要告別嬰兒肥的朋友，也許可以參考金裕貞的甩肉飲食大法！Yahoo Style HK ・ 23 小時前