秋冬護膚︱Sephora超抵買10+款節日護膚套裝！低至$185入手Laneige韓星最愛護唇套裝/「平民版 La Mer」面霜

天氣開始轉涼變乾，又是時候換秋冬護膚品了！Sephora 各大品牌的佳節護膚套裝已陸續出爐，小編為大家精選 $200 、$500、$800 以下三種價格的性價比最高套裝選擇，入手寵愛自己或閨密皆可！

Sephora $200 以下護膚套裝推薦

$200 以下的護膚套裝，最適合擔當聖誕佳節的抽獎禮物！$200 下也有不少實用好物，例如秋冬必備的 Lanolips 迷你潤唇膏、The Ordinary 的精華套裝、Laneige 韓星最愛大熱護唇套裝等。早前 Tyson Yoshi 太太 Christy 婚禮時推薦的 NUXE 閃粉護膚油賣至斷貨，現時只需 $175 有齊三款配方，最適合年末派對時打造閃亮亮造型！

1.Lanolips Holiday Mini-Bites (Holiday Limited Edition)

價錢：$95

按此購買

Lanolips Holiday Mini-Bites (Holiday Limited Edition)

2.The Ordinary 強效護膚套裝

價錢：$109

按此購買

The Ordinary 強效護膚套裝

3.LANEIGE Midnight Minis (Holiday Limited Edition)

價錢：$185

按此購買

LANEIGE Midnight Minis (Holiday Limited Edition)

4.NUXE HP Oil Mini Set

價錢：$175

按此購買

NUXE HP Oil Mini Set

5.KraveBeauty Barrier Care Kit (Holiday Limited Edition)

價錢：$290

按此購買

KraveBeauty Barrier Care Kit (Holiday Limited Edition)

Sephora $500 以下護膚套裝推薦

$500 以內買齊一套秋冬護膚品，性價比高又夠實用！如果喜愛「大件又實用」之選，First Aid Beauty 就是最佳選擇，$399 有齊潔面乳、「平民版 La Mer」面霜及保濕急救膏，足夠秋冬為肌膚紓緩保濕！

6.First Aid Beauty 節日限定 潔淨保濕精選套裝

價錢：$399

按此購買

First Aid Beauty 節日限定 潔淨保濕精選套裝

想入手更奢華之選，Drunk Elephant 一套有齊保濕精華、面霜及潤唇膏，只需 $450 比以往更抵買。香港品牌 PRETTI5 近年大受歡迎，套裝有齊潔面膏、爽膚水及面膜，附有粉紅色旅行化妝袋超值得入手！

7.Drunk Elephant Water On Canvas™ Lasting Hydration And Moisture Trio

價錢：$450

按此購買

Drunk Elephant Water On Canvas™ Lasting Hydration And Moisture Trio

8.Pretti5 Travel Glow Essentials (Holiday Limited Edition)

價錢：$450

按此購買

Pretti5 Travel Glow Essentials (Holiday Limited Edition)

另外就是法國 Clean Beauty 品牌 Caudalie、Fresh大熱品牌，每年佳節的套裝必定最抵買，特別推薦在歐美爆紅的 Ole Henriksen 蜜桃嫩光禮盒，一抹打造水嫩蜜桃肌，加上可愛的桃粉色包裝，送禮自用皆宜！

9.Caudalie Vinohydra Moisturizing Routine Trio

價錢：$340

按此購買

Caudalie Vinohydra Moisturizing Routine Trio

10.Ole Henriksen 蜜桃嫩光禮盒

價錢：$375

按此購買

Ole Henriksen 蜜桃嫩光禮盒

11.FRESH 澄亮光肌入門套裝

價錢：$425

按此購買

FRESH 澄亮光肌入門套裝

Sephora $800 以下護膚套裝推薦

最後就是較高階的 $800 以內護膚套裝，包括每年也大受歡迎的 Drunk Elephant The Littles 7.0，一次過體驗最具人氣的保濕精華、維 C 精華、晚間去角質精華、潔面及面霜，只需 $600 同樣比往年更抵買，入門者必要入手。

12.Drunk Elephant The Littles 7.0

價錢：$600

按此購買

Drunk Elephant The Littles 7.0

乾肌可入手 Biossance 的玫瑰護膚油套裝，大大支夠實用，配合保濕精華及面霜，為肌膚全方位保濕、修復。Glow Recipe、Fresh、Skin Need 的套裝同樣「便宜又大碗」，一次過買齊秋冬必備護膚，讓肌膚水嫩亮澤！

13.Biossance Bright Bestsellers Set (Holiday Limited Edition)

價錢：$720

按此購買

Biossance Bright Bestsellers Set (Holiday Limited Edition)

14.Glow Recipe Watermelon Glow Dewy Skin Routine Gift Set

價錢：$530

按此購買

Glow Recipe Watermelon Glow Dewy Skin Routine Gift Set

15.FRESH 潔面及煥活面霜套裝

價錢：$530

按此購買

FRESH 潔面及煥活面霜套裝

16.Skin Need Skin Rejuvenation Set

價錢：$599

按此購買

Skin Need Skin Rejuvenation Set

