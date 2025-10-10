張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
漂亮保養標題：秋冬面膜懶人包！寵愛之名、nomel、SK-II、嘉丹妮爾4大必囤款 保濕亮白到修護一次搞定
早晚溫差與冷氣房乾燥，最容易讓肌膚出現「外油內乾、脫屑粗糙、蠟黃無光」的季節症候。想把底妝撐住、素顏也穩定發光，關鍵在於每週規律敷對面膜：保濕打底、煥膚掃毛孔、透亮提氣色、敏弱時精準修護。這次精選4個編輯部實測口碑品牌，從新手友善到醫美後保養都顧到，直接照表操課，把「面子工」做好做滿。
1.寵愛之名 For Beloved One「寵愛女孩礦物雲絲膜系列」—新手入門、一片有感
海外與免稅通路大熱賣的「寵愛女孩礦物雲絲膜」重磅回歸台灣！系列一次收編4款，對應年輕肌膚最常見的四大困擾，配方概念以礦物能量×雲絲膜布為核心，溫和有感、好上手。四款功能性面膜，包括：乾荒缺水急救必收的潤保濕礦物雲絲膜（Na礦物鈉），煥膚嫩白礦物雲絲膜（Ca礦物鈣），修復氣色膚色不均的淨白無瑕礦物雲絲膜（Fe礦物鐵）和疲憊專用的抗皺緊緻礦物雲絲膜（Cu礦物銅），熬夜前後必敷款。
2.nomel「365 全天面膜三重組合」—分區混敷，零死角養膚
打破「一片敷全臉」的老規則，nomel這組泥狀面膜三合一設計，支持T字、雙頰、下巴分區混敷，同時處理不同肌膚情況，365天每一刻都能客製化保養。包括深層淨化（泥膜）：針對T字出油、粉刺與毛孔堵塞，吸附髒污同時維持清爽不拔乾。瞬效補水（泥膜/水洗式）：迅速補水與舒緩乾癢，妝前急救提升服貼度。活力透亮（泥膜）：調理蠟黃與暗沉，週末在家做SPA也能刷出發光肌。
編輯敷法：T字用「深層淨化」、兩頰用「瞬效補水」、法令紋與下巴疊「活力透亮」，一次10–15分鐘沖洗，效率×效果滿格。
3.SK-II「PITERA™ 晶透小熊」限量檔期 & 青春敷面膜—派對季光澤肌的最後一哩
年末節慶到、週年慶檔期更熱鬧！SK-II以「PITERA™ 晶透小熊」打造沉浸式快閃，結合肌膚檢測、手作體驗，並推出多款限量/新客組合。想快速見到晶透光澤，青春敷面膜仍是派對前的保證班底。
想嘗試SK-II PITERA™ 的神奇魔力，可以試試PITERA™精華體驗組，除了有最好用的青春露75ml外，還有青春敷面膜 2片和亮采化粧水 30ml！
編輯敷法：重要場合前晚敷1片，隔天妝前再以化妝水濕敷3–5分鐘，光澤度＋服貼度直接拉滿。
4.嘉丹妮爾「Plus+ 極效積雪草修復面膜」—敏感肌與醫美後的安心選擇
來自台灣的MIT植萃保養品牌「嘉丹妮爾」，由專業藥師創立，以「沒有負擔的美麗」為理念，長年專注於敏弱肌與孕媽族群可安心使用的保養產品。今年秋冬，全新推出升級版 「Plus+ 極效積雪草修護面膜」，以高純度積雪草複合配方，為季節轉換期的肌膚提供穩定支持。
此系列延續品牌熱銷的明星面膜，導入雙重積雪草能量，同時添加 專利醣基海藻醣、多元五胜肽 Matrixyl、納豆膠與硬聚葡萄糖 等保濕舒緩成分，幫助肌膚維持柔軟潤澤。
面膜布升級為「隱形彈力面膜布」，加入「抗菌微米鉑金」材質，親膚服貼、延展性佳，並以天然木漿纖維製成，符合品牌長期倡導的低敏、安全與環境友善精神。適合換季時節、日常乾燥緊繃或醫美術後穩定保養使用，溫和不刺激，維持肌膚平衡狀態。
