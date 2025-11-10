最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
秋冬必入8款名牌「及膝長靴」推介！5折起入手顯瘦時尚CHLOÉ、Jimmy Choo、VALENTINO｜雙11優惠2025
保暖又顯腿長！即5折起入手Net-a-Porter特價名牌長靴推薦款：
當秋冬寒意悄然來襲，或許你需要一雙兼具保暖與時尚感的名牌長靴。趁著雙11來臨，Net-a-Porter多款人氣名牌長靴款式低至5折，不妨趁著特價入手一雙高質感長靴，讓整體造型更具層次。不論是想打造法式優雅還是街頭時尚風，都能輕鬆找到心頭好！
5折起入手百搭保暖秋冬名牌長靴指南！
秋冬名牌長靴推薦1. CHLOÉ Georgia Leather Knee Boots
5折優惠價：$8,250｜
原價：$16,500
以酒紅色調奠定秋冬優雅基調，靴筒以柔軟皮革製成，外翻式褶邊設計讓整體層次更豐富。細長方頭結合90mm木質方跟，低調卻極具辨識度，鞋跟上更點綴以品牌Logo細節。這款長靴無論搭配短裙或高腰洋裝，都能展現出修長比例與高級質感。
秋冬名牌長靴推薦2. AMINA MUADDI Fiona Calf Hair Boots
5折優惠價：$6,865｜
原價：$13,730
以意大利工藝打造的柔軟小牛毛皮革，配上略寬的靴筒與修長尖頭，散發出濃厚的80年代氣息。60mm的低貓跟設計既舒適又優雅，輕鬆平衡日常與時尚感。無論搭配皮裙或是緊身牛仔褲，都能瞬間營造復古感。
秋冬名牌長靴推薦3. CHLOÉ Georgia Ruched Polished-Leather Knee Boots
5折優惠價：$8,250｜
原價：$16,500
亮面皮革表面經細緻摺皺處理，靴筒誇張的折疊設計展現奔放個性。搭配85mm漸層木跟，讓經典的女性魅力注入現代藝術氣息。搭配荷葉邊洋裝或復古飾品，可讓整體造型多一份放縱藝術感。
秋冬名牌長靴推薦4. ACNE STUDIOS Coated-Canvas Knee Boots
7折優惠價：$7,126｜
原價：$10,179
重新演繹2010年代的機車靴風潮，以防潑塗層帆布打造的方頭長靴，加入銀色O形金屬環與鉚釘皮帶細節，粗獷又時髦。中長靴筒可搭配中長裙或將牛仔褲束入其中，讓造型充滿層次感又率性。
秋冬名牌長靴推薦5. VALENTINO GARAVANI Pattie 75 Buckle-Embellished Leather Boots
6折優惠價：$10,080｜
原價：$16,800
象牙白色皮革散發柔和光澤，細緻的踝帶扣環與標誌性「VLOGO」金屬飾件，讓簡約輪廓中蘊藏奢華韻味。75mm木質中跟拉長腿部線條，無論是搭配A字中長裙或針織連身裙，都能輕鬆打造出柔美幹練的氣場，是秋冬穿搭中不可或缺的白靴之選。
秋冬名牌長靴推薦6. AMINA MUADDI Veneda Ribbed Stretch-Knit Sock Boots
5折優惠價：$5,835｜
原價：$11,670
這雙針織長靴以彈性羅紋布料製成，貼合雙腿曲線，呈現如襪靴般的俐落輪廓。由意大利工匠手工打造，搭載品牌標誌性的雕刻弧形鞋跟設計，為整體注入現代雕塑感。穿上後的包覆感極佳，即使長時間行走也毫不費力。
秋冬名牌長靴推薦7. JIMMY CHOO Cece 80 Leather Over-the-Knee Boots
5折優惠價：$9,450｜
原價：$18,900
以柔軟皮革打造而成，尖頭與西部風格粗跟設計相互呼應，既帥氣又具女性魅力。背後富有彈性的拼接設計，讓靴筒完美貼合腿型，舒適又顯瘦，能瞬間延長比例，提升整體造型的高級感。
秋冬名牌長靴推薦8. PARIS TEXAS Stiletto Snake-Effect Leather Knee Boots
6折優惠價：$4,602｜
原價：$7,670
採用蛇紋壓花皮革打造，流暢線條勾勒出優雅又具攻擊性的輪廓。中高3.5吋細跟設計在行走間展現自信步伐，配上迷你裙或西裝短褲，散發出叛逆的性感氣息。
相關文章：Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
