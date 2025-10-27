本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝
在通勤戰場上，除了穿搭要有氣場、還要靠時髦包款來撐場面！這次就來分享2025秋冬必備輕奢通勤包，不只是能裝文件和筆電的工具，更是個人「時尚履歷表」，保證讓你在辦公室到咖啡廳的動線上，走路都很有風～
通勤包推薦：Cafuné Ori Tote托特包
小眾時髦品牌Cafuné 全新 Ori Tote 系列，靈感源自日本摺紙藝術 Origami，包身線條簡約流暢，兩側褶皺呼應摺紙工藝。包款選用頂級義大利納帕皮革 (Nappa) 製作，輕盈柔軟卻能保持立體輪廓。奢華觸感與舒適實用兼具，既能提升造型格調，又能融入日常。黑色沉穩百搭，體現都會女性的獨立優雅，柚木棕則為秋冬造型注入溫潤情懷與深度層次。
通勤包推薦：Cafuné Drop Hobo流浪包
Cafuné受歡迎的DropHobo流浪包換上2025年度代表色 – 摩卡棕，溫暖而厚實的紅褐色，悄然散發溫暖舒適的氛圍，優美的垂墜感與曲線，滿滿的鬆弛但不失優雅。採用義大利頂級荔枝紋小牛皮，並搭配再生聚酯纖維裡襯，包款內部空間充裕，可輕鬆容納 13 吋筆記型電腦，完美詮釋何謂從容得體的日常格調。
通勤包推薦：Gianni Chiarini Farah大型皮革手提包
來自義大利的輕奢包Gianni Chiarini也不要錯過，這款Farah手提包採用軟韌皮革製作，呈現俐落輪廓與低調光澤；附可拆式長背帶，手提與斜背皆宜，符合多變生活節奏。束口結構增添隨性，亦兼顧包內隱私。
通勤包推薦：Gianni Chiarini Dua皮革肩背包
另一款Gianni Chiarin代表作Dua肩背包，以順暢弧線見長，採用雙層皮革打造，手感柔和、紋理更立體。雙提把與磁扣開闔兼顧實用與美感；寬廣收納滿足日常需求，側邊可展開設計讓包型因應情境自由變化，使用上更靈活。
通勤包推薦：RABEANCO SAOIRSE Belt Soft Structural 單肩手提袋
來自香港且擁有義大利血統的輕奢皮具品牌RABEANCO，也是近期很夯的小眾時髦包品牌，特別是這顆SAOIRSE Belt Soft Structural 單肩手提袋，更呼應日常穿搭、上班穿搭滿。以柔軟皮革勾勒流暢線條，結合經典腰帶式結構細節，呈現剛柔並濟的俐落氣息。採用精緻的卵石紋牛皮精製而成，展現精緻的內涵。便利的頂部開合採用隱藏式磁扣設計，正面腰帶搭配經典扣環，更添優雅氣質，是日常與職場兼具的時尚選擇。
通勤包推薦：RABEANCO DON Hobo Bag流浪包
同樣是來自RABEANCO的DON Hobo Bag又稱流浪包，以柔軟皮革結合極簡結構設計，展現自然垂墜的流線弧度，包身柔軟貼合身形，卻又保有俐落廓形，肩背間自然垂落的皮革弧度增添隨性時尚氛圍。經典黑、奶油白、橄欖色以及餅乾色調則滿足不同穿搭需求，成為秋冬必收的焦點包款。
看更多 CTWANT 文章
連日豪雨也不怕！人氣防水鞋推薦：SKECHERS、HOKA、Timberland…機能時尚一次到位
最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網
秋冬必收瑪莉珍鞋！惠利上腳FERRAGAMO Vara超優雅、倪妮這雙好百搭，HOKA推BONDI瑪莉珍好穿又時髦
其他人也在看
Blackpink Jisoo 示範Dior皮褸造型帥氣十足！一改溫柔女友風聖誕節就這樣穿
韓國女團Blackpink的Jisoo金智秀現身仁川機場，身穿Dior毛毛領皮褸造型帥氣十足，一改溫柔女友風的她型格之餘帶點可愛，準備出發前往巴黎出席活動。綽號「4½次元少女」的她不論清純、性感、型格等風格都能駕馭，身高162cm的Jisoo私下穿搭亦毫不簡單。聖誕節就這樣穿，皮褸造型有截然不同的感覺！Photo:InstagramJisoo與Jennie、Rosé朴彩英和Lisa不同，是唯一在韓國土生土長的成員。連素顏都超美的Jisoo絕對是天然美女，連親哥哥和姐姐都有着不輸明星的美貌。眾所周知Jisoo自小家境不錯，爸爸也和韓國演藝圈人士有交情，年紀輕輕就夢想成為歌手的Jisoo在出道前已經在不少YG前輩的MV中亮相，成為Dior全球代言人後更人氣急升。Photo:DiorJisoo機場造型一直被喻為穿搭教科書，成為時下少女的打扮指標。今次Jisoo現身機場時則一改往常愛穿的溫柔風的裙裝穿搭，以毛毛領皮褸配搭C’est Dior 手袋與Frozen-D 靴造型現身，加上一頭長長秀髮，叫人眼前一亮！整個系列都能在品牌官網入手，粉絲們不要錯過。Photo:Dior趁著冬日佳節臨近DioELLE.com.hk ・ 1 天前
Rockfish Weatherwear香港店進駐銅鑼灣！張員瑛也穿的英國品牌，Clor最新系列、SUSAN FANG聯名獨家同步發售
有留意韓國潮流服飾的朋友，聖水洞人氣Rockfish Watherwear現在香港都有旗艦店了！品牌選址銅鑼灣波斯富街、利舞台附近，並將新系列Clor以及SUSAN FANG聯名系列帶到來香港上架。各位喜歡逛韓國「聖水洞」潮牌的話，要來這邊入手心頭好！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易
近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。鉅亨網 ・ 11 小時前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」！祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 可能是香港最小的「小店」？
看似從童話故事走出來的「祖母小屋」，原來是Grandma's Scones首間獨立店「General Store by Grandma's Scones」。從2019年網店起家，到銅鑼灣SOGO創下日賣1,500個鬆餅佳績，祖母終於在灣仔落地生根，用最真摯的傳統食譜，為城市人送上稍息的甜蜜時光，必入手全新產品不銹鋼盒子蛋糕系列！Yahoo Food ・ 14 小時前
特朗普：不會以副總統身份競逐2028年美國大選
美國總統特朗普表示，不會以副總統身份競逐2028年美國大選，認為共和黨在2028年將擁有一批頗具潛力的候選人，包括國務卿魯比奧及副總統萬斯。 根據美國憲法，美國總統最長任期為八年，但特朗普一直未有完全排除尋求第三屆總統任期的可能。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 8 小時前
mandycat office：有今生冇來世
對住你，有今生都夠慘了！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 5 小時前
Lisa同款Hermès「房子包」炒價破3百萬？Faubourg Birkin手袋3大原因被譽「最強投資黑馬手袋款」
Hermès手袋從來不只是時尚單品，而是一種身份象徵。近年來，Hermès Birkin（柏金）手袋系列屢屢成為拍賣場焦點，其中最高人氣的莫過於被稱為「房子包」的 Faubourg柏金手袋。就連BLACKPINK成員Lisa近期也在社交平台中曬出Faubourg柏金手袋，讓這款價值高達數百萬的Hermès手袋再度引發熱議。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
《鬼滅之刃》為何能紅成這樣？網點出「三大成功關鍵」：這奇蹟恐怕再也難複製
自從劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》 第一章猗窩座再襲上映後，全球再掀鬼滅熱潮，日本與台灣都打破多項紀錄。網友好奇，為何改編漫畫與動畫這麼多，但唯有《鬼滅之刃》能走到這樣的高度？之前有網友就討論，明明改編漫畫的動畫這麼多，為什麼只有《鬼滅之刃》能衝上這種高度？究竟它做對了什麼？多數人認為，《鬼滅之刃》的成功來自「故事、角色與動畫製作」三大關鍵要素，而這樣的完美組合，幾乎不可能再被複製。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
誰敢相信是3個孩子的媽！昆凌公開「神級減肥餐吃法」連Melody都驚呆了！
完全看不出已經是三寶媽！昆凌產後一次比一次瘦更快，最近上Melody直播宣傳自創品牌時，意外聊到自己的「瘦身秘訣」。從飲食到運動，她全程無藏私分享，連Melody都笑說：「我們真的要汗顏！」想知道她怎女人我最大 ・ 4 小時前
《港樓》日出康城凱柏峰系列單日沽6伙 套現逾6,400萬元
由港鐵公司(00066.HK)、信置(00083.HK)、嘉華國際(00173.HK)及招商局置地(00978.HK)合作發展，位於日出康城的凱柏峰系列單日(27日)沽出6伙，分別為1間一房(開放式廚房)、1間兩房(開放式廚房)及4間三房一套連儲物室單位，共套現逾6,400萬元。 當中最高成交總價及呎價單位為2A座56樓B單位，採三房一套連儲物室間隔，實用面積719平方呎，成交價1,275.4萬元，呎價17,739元。 凱柏峰自7月現樓重推後累計沽出946伙，銷售金額逾61億元；全盤累計售出1,791伙，總銷售金額逾133億元。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
日出康城晉海特色戶連車位1,750萬沽 原業主持貨近5年蝕362.4萬
利嘉閣地產將軍澳(將軍澳站)首席分區董事溫錦駒稱，天晉分行高級物業顧問王保建(Ken)近期促成將軍澳日出康城4A期晉海一個B室連天台的二手特色單位連車位成交個案，單位實用面積約994方呎，另連741方呎天台，採4房1套連工人套房間隔，向東南，望全海景。 溫氏表示，新買家為外區客，心儀屋苑臨海而建環境舒適，加上單位望無敵海景連罕有天台。業主經多次調整叫價及磋商後，終議價至1,750萬元連車位成交，折合實用面積呎價約17,606元。 據悉，原業主於2020年以約2,112.4萬元購入單位，需蝕362.4萬元。 溫錦駒補充，該屋苑目前約有80個單位放盤，最低入場費由約450萬元。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
黃潔琪小背心谷盡教set頭 網友狂Loop夠4個鐘
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
逾 300 名人紅星賀英皇集團主席楊受成博士伉儷 40 週年紅寶石婚
英皇集團主席楊受成博士伉儷24晚於香港瑞吉酒店舉辦「40 週年紅寶石婚晚宴」，筵開超過 20 席招待政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一起慶祝。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 1 天前