秋冬精品包必收清單！BV、Miu Miu、巴黎世家…背上就回頭率爆表，手滑也要買

（圖／品牌提供）

秋冬不只要換服裝外套，連包包都得升級！今年的名牌包就像穿上了光環—柔軟皮革、奢華金屬、精緻細節，每次一揹上就時髦全場～這次分享4款秋冬必備精品包，從慵懶酷感到甜美俏皮，從柔軟雲感皮革到閃亮金屬扣，每一顆都是時尚界的話題寵兒。

秋冬精品包推薦：Bottega Veneta Veneta包

初次亮相於2002年的Veneta包，可以說是Bottega Veneta的時尚DNA本尊—它不只是包，是一段編織進品牌靈魂的歷史。採用柔軟得像雲朵的小羊皮，以品牌招牌 Intrecciato 編織工藝打造，那股細膩的線條與手感，根本是低調奢華的代名詞。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





它的廓形輕盈、結構柔軟，不論手提還是肩背，都散發著一種鬆弛又自信氛圍。12毫米寬的Nappa皮革條一根根編出層次豐富的立體感，內裡軟糯又有支撐，完美結合品牌的工藝傳承與現代優雅。全新 Veneta 包款提供三種尺寸與五款全新配色，滿足不同風格與日常需求。

（圖／品牌提供）





秋冬精品包推薦：Ferragamo秋冬Hug包

2025秋冬全新Hug包款系列，不只再次詮釋被時尚緊緊擁抱的幸福感，還把品牌經典線條重新升級，用不同質感玩出層次美學，俐落、有個性、又讓人一見傾心。

（圖／品牌提供）





柔軟牛皮配上仿貂山羊皮滾邊，精緻到讓人想一直摸； Hug Soft 單肩包 則在細節裡藏了驚喜—拉鍊與金屬飾板的組合，展現一種優雅卻很酷的摩登態度。想更奢華一點？珍稀皮革款用鰻魚皮登場，配上金色金屬與可調肩帶，貴氣卻不浮誇。

（圖／品牌提供）





秋冬精品包推薦：Miu Miu Beau皮革肩背包

Miu Miu又把「可愛」玩出高級境界。這顆Beau 皮革肩背包 用俐落輪廓詮釋純粹美學，Ayers皮革的自然光澤在光線下閃爍得恰到好處，絕對讓人目不轉睛。柔軟、寬敞，意外很能裝，標誌性的手挽造型結合Miu Miu的少女靈魂與現代功能，散發出一種又甜又酷的時尚氣場。

（圖／品牌提供）





秋冬精品包推薦：Balenciaga LeCity 機車包

永遠時髦在線的Balenciaga經典Le City 機車包，自2001年亮相後，靠著極繁細節與超強實用性，一路火到現在。這次全新廣告大片把Le City系列，凝聚了匠心工藝、時尚態度與文化累積完釋放～用柔軟Arena羔羊皮加上Palladium Vibrato金屬件，把叛逆中帶點奢華的氣場拉滿。整只包由25片皮革手工拼接，手柄和肩帶則以層層皮線編織成型，最迷人的還有標誌性金屬扣與頂針形飾釘依然在，閃著剛剛好的光澤，像一場搖滾與精品的完美結合。

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

李沐大推這顆幸運餅乾包、陳姸霏的「手套包」萌出圈！Longchamp春夏系列根本包控天堂

小資女必收藏、千元輕奢飾品清單！從FROMETO到agnès b.戴出滿滿高級感

連宋芸樺、詹子萱都化身小粉絲！女神惠利粉嫩大衣太可愛、愛心＋飛吻無限放送，中文告白粉絲：我愛你