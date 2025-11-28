宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
秋冬最強IT Bag、這三顆霸榜！達珂塔強生狂曬Valentino仙女包、aespa GISELLE最愛是它？
本季各大品牌Valentino、Bottega Veneta、LOEWE直接端出超強新款精品包，從超好搭的日常包到一背就變時髦的亮點包，全都強到讓人想立刻刷卡。不只耐看、實用、質感滿分，更是那種用一次就回不去的等級，手刀挑一款當最佳戰利品吧！
新款精品包：Valentino Garavani DeVain包
Valentino這顆讓人一眼淪陷的Garavani DeVain，由創意總監Alessandro Michele 親自操刀，首次亮相於2025早秋系列，看似低調，實則藏著滿滿細節與層次，女神達珂塔強生、泰國女星Freen Sarocha都在曬！
DeVain延續經典Vain系列的優雅脈絡，卻用更自由、更解構的線條把氣質徹底打開。不靠繁複裝飾取勝，而是以柔軟、輕盈、有呼吸感的廓形，重新演繹當代女性的自信姿態：灑脫、真實、自在卻又很美。
名字更是妙筆生花—“DeVain”與“divine（神聖）”諧音，象徵一種獨特而清醒的自我認同。它的風格像 90 年代的飄逸靈魂與當下的率性真誠完美融合，柔軟卻挺立、優雅卻不拘束，怎麼搭都能剛剛好。值得一提的是，本次Valentino還與九位國際藝術家合作推出以DeVain為靈感的數位創意企劃—這不只是一款包，更是一場跨界的美學對話。
新款精品包：Bottega Veneta Veneta包款系列
在精品包的宇宙裡、永遠不會說再見的經典，就是在說這顆Bottega Veneta的Veneta包款。自2002年首次亮相後，成為品牌最具代表性的傳奇之一，連女星舒淇、古力娜扎都愛不釋手！
包款靈魂當然是最拿手的Intrecciato皮革編織工藝。12 毫米寬的 Nappa 小羊皮織條交織成柔軟包身，手感細膩得像會呼吸；內襯柔軟蓬鬆，層次感極致舒適，一摸就知道是不可替代。更迷人的是它流動輪廓—不刻意、不做作，手提優雅、肩背隨性，每一種方式都像不經意地展示自己的品味。
新款精品包：LOEWE Hammock Flip包
本季最值得關注的精品包界「柔軟系變形金剛」，非LOEWE Hammock Flip莫屬！由全球超人氣女團aespa成員、同時也是LOEWE品牌大使的GISELLE全新演繹，散發時髦氣場。
Hammock Flip是經典Hammock的全新再釋版，把原有的立體結構玩出更柔軟、更流動的線條。最亮眼的是翻轉縫合設計—在率性輪廓與高實用性之間找到完美平衡，就像能自由切換個性與風格的女孩一樣迷人。可調節手提把更是一大亮點，不論是手提、單肩還是斜背，都能一秒變身，從休閒到精緻、從日常到旅行全都輕鬆駕馭。
