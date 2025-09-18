秋冬最夯「甜酷系小物」！OPI棕色美甲、SPORT b.恐龍悠遊卡、MCM狗狗香水、DOLCE&GABBANA咖啡唇油...時髦女孩必收清單曝光

（圖／品牌提供）

這個秋冬，時尚女孩不再只在可愛與時髦之間二選一，「甜酷系小物」才是最新潮流關鍵字！小編嚴選四大熱門單品，從生活配件到指尖、香氣、雙唇，帶你一次掌握話題焦點。

指尖玩叛逆：OPI「超美甲狀態系列」

美甲圈吹起 90 年代復古旋風，OPI也趁勢發表「What’s Your Mani-tube超美甲狀態系列」，靈感取材自grunge搖滾、街頭嘻哈與運動辣妹文化，共推出24 款色號，從混濁濃厚的灰色、巧克力色，到Y2K的綠色、橘色等，這次不只是單色美甲，而是更強調「混搭」態度：妳可以用灰棕頹廢色系疊上粉嫩小花、豹紋撞點多巴胺色彩，指尖就能同時散發暗黑感與俏皮感！讓指甲油直接成為你的「小型配件」，一抹就能展現甜酷女孩的自我宣言。

OPI What’s Your Mani-tude?超美甲狀態系列共有24款新色，讓女孩可盡情玩色、用指尖訴說自我主張。（圖／品牌提供）

潮流玩趣：SPORT b.「丹寧恐龍悠遊卡」

SPORT b.把街頭潮流元素玩得更有趣！這回和大家見面的「丹寧恐龍造型悠遊卡」，將經典恐龍鑰匙圈換上藍色丹寧布料並結合悠遊卡功能，實用與時尚一次兼備！不僅能當作隨身包款的潮流吊飾，也能搭配日常穿搭增添亮點，讓通勤、逛街或城市漫遊都充滿個性氛圍；同時具備限量收藏價值，單筆消費滿額才能加購入手，更凸顯稀有感。從趣味造型到實用功能，這張卡片早已超越單純交通工具，而是「能帶著走的街頭潮物」，完美演繹甜酷女孩的玩趣態度。

要怎麼獲得它？即日起只要於官方網站或門市單筆消費滿額8,000元，即可享800元加購“SPORT b. 丹寧恐龍造型悠遊卡”。（圖／品牌提供）

帶點搞怪趣味的標誌性Dino恐龍造型，也很值得粉絲們作為收藏目標。（圖／品牌提供）

香氛展個性：MCM「動物狂想曲香氛系列」

MCM把時尚DNA玩得更有創意！新登場的「動物狂想曲香氛系列」，將經典皮革動物公仔直接變身為六款角色香氛，外觀和香氣合而為一 ，每隻動物不只是一個造型，更代表獨特的能量特質：像「魔力貝爾熊」象徵力量與堅毅、「沉穩艾芬大象」展現智慧與靜謐，個性鮮明又具收藏感；而搭配的香氣層次同樣搶眼，從佛手柑與香草的溫暖木質調，到橙花與龍涎香的清新氣息，每一瓶都是一種「穿上身」的態度，為女孩最愛的香氛注入更多個性、趣味與風格。

MCM動物狂想曲香氛系列，以獨特特色的造型瓶蓋及專為不同個性特質的動物所設計的豐富香氣，打造香氛界最有個性的主角陣容。（圖／品牌提供）

雙唇秀自信：DOLCE&GABBANA Beauty「植萃保濕潤唇油#冰透咖啡」

如果說隨身配件、指尖與香氣是造型的外在延伸，那雙唇就是最直接的自信展現！DOLCE&GABBANA Beauty即將於10/15上市的全新「植萃保濕潤唇油#冰透咖啡」，融合咖啡萃取與質感棕調光澤，打造一種自然卻率性的氣場 ，擦上瞬間，雙唇閃現宛如陽光親吻過的水潤光澤，不僅能 24 小時保濕，單擦可展現低調時尚，或搭配其他唇色營造更豐富的妝感。這款潤唇油不只是保養，更是一種「能甜能酷」的妝容細節，讓整體 look 精緻升級。

DOLCE&GABBANA Beauty天生美膚植萃保濕潤唇油#冰透咖啡／1,800元（圖／品牌提供）





