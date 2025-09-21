undefined

秋分湯水｜秋分咳嗽停不了？中醫養生湯水食譜+穴位保養喉嚨

咳嗽辛苦又影響他人，二十四節氣秋分的乾燥天氣分分鐘令到咳嗽患者更加辛苦，不想咳個不停？註冊中醫師徐澤昌（Roy）這次就帶來秋分湯水跟養生穴位，讓大家好好保養喉嚨。

秋分為中間點 乾燥易引病

「秋分剛好是秋季的中間點，如春分般，晝夜時間長短再次相等。是反映季節變化的重要節令。」Roy說，秋風涼爽，一般秋分之後的降雨量亦不會高，但是「一場秋雨一場寒」，氣溫隨著秋雨而進一步下降。

秋風起，日夜溫差變大，一不小心就會感冒。

秋天時天氣較為乾燥，人體易出現燥邪犯肺的現象，加上天氣較為炎熱，如此時過食辛辣煎炸等熱性上火食物，容易出現溫燥咳嗽，証見乾咳、痰少、咽喉乾痛、唇鼻乾燥、或痰中帶有血絲、口乾等症狀。

除了喉嚨會乾燥，皮膚亦需要好好保養。

咳嗽有得分 秋分湯水簡單又滋潤

咳嗽是個大題目，因為咳嗽亦分為兩大類，包括外感和內傷，「外感咳嗽又可分為風寒襲肺、風熱犯肺、風燥傷肺（可再分為溫燥証和涼燥証）。」Roy續說，「內傷咳嗽可分為痰濕蘊肺、痰熱鬱肺、肝火犯肺跟肺陰虧虛，一共8種咳嗽。」

「外感咳嗽，如發熱等全身症狀明顯者，應適當休息。 」Roy解釋，內傷咳嗽多呈慢性反復發作，尤其應當注意起居飲食的調護，可據病情適當選食梨，萊菔，山藥，百合，李茅，枇杷等。

咳嗽分外感跟內傷，但兩者都需要多加休息。

秋分養生食物可以多吃梨、百合、銀耳、玉竹、山藥跟無花果得溫潤食物，Roy亦提供了一款秋分養生滋補湯水供大家參考。養生穴位就可以多按壓天突穴、中府穴跟雲門穴。

山藥除了滋潤身心，也有抗老化、降血糖、整腸健胃等功效。

蘋果雪梨雪耳湯水

材料：蘋果1個、雪梨1個，雪耳1朵、玉竹15克、南北杏15克、蜜棗3粒、瘦肉半斤

步驟：

1.瘦肉切件汆水備用。

2.蘋果、雪梨洗淨、切件、去芯。雪耳預先浸軟、其餘材料洗淨備用。

3.所有材料加入適量水，大火煲滾後轉細火煲一個半小時，即可飲用。

蘋果雪梨雪耳湯水材料簡單又滋補，秋冬時節飲用最好不過，但脾虛濕重者慎服、痰濕咳嗽者忌服。

天突穴位於頸前正中線上。

中醫師徐澤昌博士具有醫學博士、針灸學碩士，以及健身教練資格。對中醫學有深入的研究，擅於把中醫學融入現代生活當中。

