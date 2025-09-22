秋分2025│秋分防乾燥！中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物

二十四節氣秋分天氣乾燥，皮膚變得敏感，護膚自然不少得，除了多喝滋潤湯水保養身體外，從前古人就留下不少護膚小智慧，天然又有功效，這次就請來譚淵之中醫師分享一下中醫美肌之道！

二十四節氣的秋分等秋季天氣，皮膚容易缺水，應由內至外好好保養。

秋冬宜美顏養陰 不想皮膚差應少食雞

二十四節氣的秋分正是夏季炎熱的結束，秋季涼燥的正式開始。中國醫學在四時養生中強調「春夏養陽，秋冬養陰」。當氣候開始變冷時，正是人體陽氣收斂，陰精潛藏於內的時候，要以保養陰精為主，所以秋季養生重點在「養陰」這個原則。「養陰」養得好，皮膚也自然飽滿明亮，因此食療跟適當的護膚品是不可或缺的。

「二十四節氣的秋分乾燥，宜多吃梨杏類食物，如果想從食療開始保養皮膚，可從滋陰潤肺食材入手，好像多吃沙參、玉竹、雪耳等等。」譚醫師說，這三款食材向來都是平價的滋陰養顏食材，只要簡單加入瘦肉或冰糖煲煮即可。不想皮膚乾沒水分，除了少吃煎炸食物跟辛辣食物，原來雞肉也應該少吃，「雞肉，性味平但帶燥性，會令身體及皮膚水分減少，有些咽喉易乾及敏感人士也會因為吃雞而出現咽喉不適，故感冒時也避免食用。」譚醫師續說。

雪耳有平民燕窩之稱，有助美顏。

不少人都會食雞胸肉減肥，但原來在中醫的角度，食太多雞肉有機會令皮膚水分減少。

自製平價天然美容護膚品 牛奶蜜糖都有效

不少人都有皮膚敏感問題，因此在選購美容產品時格外小心。既然擔心護膚品成份，不如學古人自製最天然的護膚品。從小到大，常流傳蛋白蜜糖面膜有助保養皮膚，但到底又有沒有效呢？「蛋清在中藥當中又稱雞子白，有清熱解毒功效，具有消炎作用。根據《中藥藥典》記載，蜜糖外敷具有生肌斂瘡功效。」譚醫師解釋，蜜糖能補充皮膚角質層水分，改善肌膚暗啞問題。因此蛋清蜜糖不但可補水美白，又能消減暗瘡炎症。

蜜糖功效多多，除了外敷作簡單護膚品外，每朝飲一杯蜜糖水更有潤腸功能。

洗米水替清水 洗面收毛孔

另一天然神奇護膚品就是洗米水，就連某款美容產品也以此為推廣，原來並非虛言，譚醫師說：「洗米水在過水沖洗第二次時，將多餘水倒出一碗，可留洗面時替代清水用。有收斂毛孔及穩定面部肌膚功效，改善膚色暗啞作用。」

除了以上這些簡單方法外，古代亦流傳一種「七白膏」，是美白淡印外用法，當中七味中藥材白芷、白芍、白芨、白茯苓、白蘞、白朮跟白蒺藜配以蛋清、蜂蜜或牛奶與以上七味中藥研成粉末混合後外敷，具有美白消炎淡印作用，可用治面部暗瘡，粉刺，色斑等。

至於身體的保養，電視古裝劇中不乏牛奶浸浴以保持皮膚細緻幼嫩，譚醫師笑言牛奶浸浴的確有其功效，「中醫認為牛乳有補虛損，益肺胃，生津潤腸的功效。外用沖涼，以1:1比例加入熱水及牛奶，沐浴水會變得非常柔和，除了保濕外，還能起到收斂潤滑皮膚作用。」

即使有熱水會刺激肌膚的敏感肌膚，牛奶浴也不易引起皮膚刺激或敏感。

五大穴道助皮膚容光煥發

除了外敷內服，譚醫師亦提供了一些穴位供大家有空時按壓，讓大家在二十四節氣秋分後的日子，也能越來越明艷照人。

睛明穴：助眼周血液循環，減淡眼圈及舒緩眼部疲勞。

睛明穴為鼻樑與眼晴中間的位置，當長時間工作後，也應不時按壓去舒緩眼部疲勞。

四白穴：減輕眼圈跟眼部浮腫，治目癢，目赤。

迎香穴： 改善鼻塞，鼻敏感，預防法令紋提前出現。

足三里穴：胃經主穴，主人體免疫系統，補氣血功效。

太沖穴：肝經主穴，有疏理肝氣，去肝膽熱，由其適合長時間睡眠不足人士。

註冊中醫師譚淵之博士為南京中醫藥大學醫學博士（中醫婦科學）跟香港浸會大學中醫學碩士（內科）。

