秋分

今日「秋分」🍃 正式同夏天講👋拜拜！

9月23號「秋分」，☀️太陽直射赤道，意味住日同夜嘅⏳時間一樣長。過咗今日，夜晚🌃會慢慢變長，天氣亦會愈嚟愈有🍂秋意喇！

終於可以告別😂黐納納嘅夏天，迎接微涼嘅天氣😌，係時候拎返件薄外套🧥出嚟看門口啦。

「秋分」除咗係天氣🌡️嘅轉捩點，亦提醒我哋要搵返生活嘅⚖️平衡點。就好似日與夜平分一樣，💪工作同休息、忙碌同Me-time之間，🥰都要攞個靚靚 balance。

趁住呢個咁😊舒服嘅季節，不如約朋友去行下山⛰️、去海邊吹下風🌊，或者喺屋企煲個潤肺靚湯🥣，好好感受下呢份專屬秋天🍁嘅寧靜同愜意啦。

