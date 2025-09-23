樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
秋分
今日「秋分」🍃 正式同夏天講👋拜拜！
9月23號「秋分」，☀️太陽直射赤道，意味住日同夜嘅⏳時間一樣長。過咗今日，夜晚🌃會慢慢變長，天氣亦會愈嚟愈有🍂秋意喇！
終於可以告別😂黐納納嘅夏天，迎接微涼嘅天氣😌，係時候拎返件薄外套🧥出嚟看門口啦。
「秋分」除咗係天氣🌡️嘅轉捩點，亦提醒我哋要搵返生活嘅⚖️平衡點。就好似日與夜平分一樣，💪工作同休息、忙碌同Me-time之間，🥰都要攞個靚靚 balance。
趁住呢個咁😊舒服嘅季節，不如約朋友去行下山⛰️、去海邊吹下風🌊，或者喺屋企煲個潤肺靚湯🥣，好好感受下呢份專屬秋天🍁嘅寧靜同愜意啦。
泡麵控注意！醫師教3招「健康吃法」 第一步90%的人都做錯了！
首先，很多人最容易忽略的就是「第一道湯水要倒掉」！泡麵在沖泡過程中，麵體上的油脂與部分鈉含量會溶在第一次的熱水裡，如果直接吃下肚，等於把多餘的鹽分和油脂全都喝光光…，建議把第一道水倒掉再重新加熱水，不但能降低鈉與油脂的攝取，也能讓麵條更清爽。除了換水這招，...styletc ・ 22 小時前
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
北上深圳，有時想方便啲最好預訂口岸附近的酒店。這次鄰近福田口岸的深圳福朋喜來登酒店有超抵優惠，住一晚連早晚自助餐只需$982起，配合指定優惠碼更可減最多$300，即每晚只需$682起，兩大一小入住平均每人僅$227.3起。最重要是國慶、中秋及除夕都一樣不加價，週末入住都是一樣價錢，性價比超高！Yahoo 旅遊 ・ 40 分鐘前
處女座日蝕又遇上秋分，「新的開始」新月能量超強！在混亂中「重建秩序」改掉壞習慣｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
9月是不平凡的月份，在9月8日經歷雙魚月蝕後，9月22日又經歷處女座日蝕在29度。這次日蝕帶來強大的清理與更新能量，在混亂中重建新的秩序與平衡，走向更清晰的道路。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
《大行》高盛：相信安踏(02020.HK)多元品牌組合能抵禦「始祖鳥」事件潛在影響
安踏(02020.HK)旗下戶外品牌「始祖鳥」贊助藝術家在西藏喜馬拉雅山脈燃放藝術煙花，引發可能危害當地生態環境擔憂。高盛報告指，內地為「始祖鳥」品牌重要市場，包括銷售與盈利，以至朝向2030年增長目標的未來增長。該行將密切關注內地業務有否持續需求放緩跡象，以及「始祖鳥」品牌母公司Amer Sports(AS.US)對銷售潛在影響的更新。 該行又認為，負面情緒或導致安踏股價短期壓力，網上情緒指標並未顯示對安踏核心業務消費者情緒有重大影響。該行相信其物超所值價格定位及多元品牌組合，將有助抵禦任何潛在影響。基於2025年及之後集團層級銷售額與盈利的高能見度，將推動持續的市佔增長。 該行對安踏予「買入」評級，目標價121元。 按安踏中期報告，安踏於今年6月底持有Amer Sport的39.49%權益。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
【Klook】颱風限時$100優惠碼
Klook推出限時颱風優惠，憑優惠碼「RAGASA100」，全線滿$900即減$100，優惠碼中日韓泰歐洲等全球適用，同場仲有11週年折上折抵Deal！優惠碼數量有限，先搶先得。YAHOO著數 ・ 1 小時前
中國｜始祖鳥喜馬拉雅「炸山」遭網民狠批破壞自然生態
安踏體育(02020)旗下戶外品牌始祖鳥(Arc'teryx)日前(19日)聯手藝術家蔡國強，在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區舉辦名為《升龍》的煙花表演，炸出3000米長的彩色「巨龍」伸延向雪山。該活動原本是想透藝術向大自然致敬，唯有關行為惹來外界批評破壞自然生態。 有不少內地網民批評，在青藏高原這樣的高海拔脆弱生態環境燃放煙花，將對植被、動物及整體環境造成難以修復的破壞。同時有多名戶外博主發聲對始祖鳥品牌進行控訴，稱該事件已經完全背離戶外品牌應傳達的「自然無痕」理念，並表示不會再對該品牌進行消費購買。 雖然蔡國強、始祖鳥於21日分別就煙花表演致歉，但仍未能平息事件。內媒指出，始祖鳥官方英文版致歉寫道「我們正在直接與涉事本地藝術家、我們的中國團隊溝通解決此事，同時也將改變我們的工作方式，以確保此類事件不再發生」，相關話題亦隨即登上熱搜，認為始祖鳥致歉「不夠誠懇」兼「內外有別」，認為是與中國團隊切割，涉將爭議「甩鍋」。 事件發酵後，日喀則市委、市政府表示高度關注，並確認已成立調查組第一時間趕赴西藏江孜縣熱龍鄉現場核查，後續將根據結果依法依規處理。西藏自治區生態環境廳也已介入。 《人民日報》Fortune Insight ・ 1 小時前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
長者自助餐優惠｜灣景國際可口可樂主題自助餐低至5折！人均$179起任食即開生蠔/七味燒春雞/星洲黃金麥皮蝦
今年秋天，自助餐愛好者絕對不能錯過美味盛宴！灣景國際酒店推出創新的「可口可樂」主題自助午餐、晚餐，KKday快閃搶購低至5折，長者折後人均只需$179起，任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳等多款海鮮、刺身；惹味十足的七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、黃金蟹肉薯餅、可樂醉雞翼、可樂慢煮和牛應有盡有，更有可口可樂主題甜品區。感興趣的老友記，記得9月23日下午三點，在KKday限時開搶！Yahoo Food ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 5 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 5 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 19 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前