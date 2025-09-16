港產中鋒David Muoka與布魯克林籃網簽約
秋天必收三大香氛蠟燭！Acqua di Parma、CULTI × ELIE SAAB、MALIN+GOETZ打造療癒居家氛圍
隨著秋風拂面、陽光轉柔，屬於秋日的療癒感悄然到來。今年三大品牌帶來截然不同的香氛詮釋：Acqua di Parma 用蠟燭封存義大利田野風景；CULTI MILANO × ELIE SAAB 以高訂工藝打造極致居家氛圍；MALIN+GOETZ × Plateau Studio 則讓紐約街頭的自由氣息進入生活場景。
Acqua di Parma：義大利秋日的三重奏
當義大利葡萄園染上金黃、榛果成熟、白松露在林間探頭，那些專屬秋天的短暫美好，被 Acqua di Parma 化為三款限量蠟燭。它不只是香氛，更是一種「嗅覺寫生」，讓人在城市裡也能瞬間置身義大利秋天。
1.Mosto鮮摘葡萄香氛蠟燭
靈感來自葡萄園壓榨出的鮮葡萄汁，帶有酒渣與黑醋栗的果香明亮感。廣藿香與松針交織出泥土與樹木的潮潤氣息，安息香和秘魯香脂則添上溫暖尾韻，最後由沒藥收束，彷彿嗅到葡萄藤蔓與泥土共呼吸的芬芳。
2.Nocciola黃金榛果香氛蠟燭
燭光乍現時，榛葉的青綠清脆彷彿踩踏落葉的聲響，逐漸轉為榛果烘烤的溫潤香氣。苦可可粉的絲絨質地猶如一份秋日甜點，隨後焦糖榛果與琥珀木浮現，雪松與愈創木的煙燻甜香則營造安定餘韻，像是秋日午後的悠閒小憩。
3.Tartufo Bianco松露絲絨香氛蠟燭
以珍稀白松露為靈感，開場由松木、加勃勒樹脂與森林木營造濃郁林間氛圍。中調白松露高雅而神祕，沒藥則增添濕潤泥土氣息。廣藿香的深邃木質調與羊絨木的柔和尾韻交織，彷彿深秋夜裡的私語。
CULTI MILANO × ELIE SAAB：金色高訂氛圍
當米蘭氛圍美學遇上黎巴嫩高訂工藝，CULTI MILANO 與 ELIE SAAB 聯手推出高定奢華的「GOLDEN」系列，並首度在2025年米蘭設計週的ELIE SAAB Maison亮相，透過居家香氛打造奢華氛圍！
當擅長空間氛圍文化的CULTI MILANO 遇上高級訂製，紅毯禮服與婚紗享譽國際的ELIE SAAB的聯手，讓居家香氛系列更有看頭。
整個系列香氣靈感來自地中海：苦橙與柑橘的果香拉開序幕，生薑帶來溫暖辛香，雪松則作為 ELIE SAAB 故鄉黎巴嫩的象徵，營造深邃悠長的尾韻。這份香氣宛如一次東方快車旅程，從白日探索延續至夜幕盛宴。
瓶身設計承襲 1920年代 Art Deco 裝飾藝術，幾何線條勾勒出永恆優雅，古銅金浮雕與翡翠綠漸層玻璃堆疊出珠寶盒般的光影。它不僅是一瓶香氛，更是一件擺放在家中的藝術品。
同時，CULTI MILANO 於台北微風信義新開專門店，完整再現米蘭總店 CULTI HOUSE 的氛圍哲學，為香氛愛好者帶來一場義式優雅的生活提案。
MALIN+GOETZ × Plateau Studio：街頭的自由呼吸
紐約品牌 MALIN+GOETZ，以 2007 年推出的大麻草香氛成為經典代表。今年，品牌攜手台灣設計師 Plateau Studio，將這份自由靈魂化作聯名系列「BREATHE THE STREETS」，把街頭的脈動濃縮在氣味與設計之中。
大麻草香氛源自品牌創辦人 Andrew Goetz 於 1970 年代阿姆斯特丹的記憶，揉合佛手柑與胡椒的辛香、木蘭花的中調，以及檀香、雪松、廣藿香的層次尾韻，營造慵懶卻前衛的氛圍。今年的聯名限定包裝，更讓這款經典香氛帶有都市文化的全新語感。
這次更推出限定聯名老帽，延續大麻草香氛的自由精神，由 Plateau Studio 設計，帽身印上「BREATHE THE STREETS」主視覺，背後繡有雙品牌 Logo，是城市生活最具態度的單品。
此系列於 Plateau Studio 門市獨家販售，並於 10/10 HOPE 與 10/10 APOTHECARY 與 MALIN+GOETZ 活動同步登場，以香氛重新定義街頭文化。
