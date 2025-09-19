貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成
秋天選哪瓶香水？Jo Malone London美食調甜暖療癒、TRUDON夜色香精性感神祕、玫瑰控必收迪奧「羅盤玫瑰」
秋天是氣味最浪漫的季節，微涼的風、厚重的毛衣，再搭配一瓶對的香水，就能把整個氛圍感拉滿~~有人偏愛甜暖的美食調，有人則想要低調神秘的夜色氣息，也有人喜歡花香的浪漫氣場。今年秋天，Jo Malone London、TRUDON與 迪奧香氛世家都推出了話題作品，無論是派對、夜晚，還是約會時光，都能找到最適合的選擇。
Jo Malone London：派對系香氛盛宴
秋天的氛圍少不了Jo Malone London的全新秋冬限定派對系列！今年特別以「美食調」為靈感，把杏桃香料飲品、大麥餅乾、薑餅、苦橙調酒通通化作香氛元素，帶來滿滿節慶餐桌的歡樂感受。全新登場的「檀香木與蜜漬杏桃香水」，將檀香木的沉穩木質與蜜漬杏桃的果香甜韻結合，前甜後暖，低調卻極具存在感，成為這次系列的亮點新品。
同時，三款人氣回歸香味也同步現身，為秋冬派對加分！「午夜麝香與琥珀香水」是夜幕下的性感代表，杜松子與琥珀交織出清冷卻誘惑的氛圍；「苦橙限量版香水」宛如一杯微醺調酒，清爽柑橘中帶點成熟苦韻；「薑餅限量版香水」則以薑與榛果營造烘焙般的溫暖氣息，一噴就像走進聖誕甜點屋。Jo Malone London這回不只讓香味充滿層次，也把派對氛圍完美封存在充滿藝術感的瓶身設計裡。
TRUDON：紅色夜宴的神祕低語
來自法國的百年品牌TRUDON，今年以全新香精系列「NUIT ROUGE紅色夜宴」詮釋夜晚的感官盛典，三款作品「45°灼金」、「Midnight Omen夜諭」、「Mystique魅影」，皆以20%高濃度香精打造，分別代表欲望升溫、午夜神諭、暗影儀式，香氣濃烈卻細緻，像一場只屬於夜色的祕密舞會。
「45°灼金」用蜂蜜和三重香草交織，甜潤卻帶點動物感的性感；「夜諭」則以牡丹、紫羅蘭與羊絨木，捕捉夜的神秘與沉靜；「魅影」融合皮革、沉木與琥珀，如同低吟咒語般深不可測。紅寶石般的瓶身設計，更讓TRUDON這場紅夜，不只是一瓶香水，而是一場視覺與嗅覺的雙重盛宴。
迪奧香氛世家：玫瑰羅盤的浪漫指引
最後壓軸的是迪奧香氛世家的羅盤玫瑰香氛，迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian，將玫瑰花香化作指引方向的羅盤，開場是清新的柑橘果香，隨後延伸出層疊的玫瑰花瓣芬芳，尾韻則以細膩的白麝香收束，以五種玫瑰香調為主軸，揉合柑橘、果香、辛香、蜜香與麝香層次，構築柔中帶剛、深邃雋永的花香琥珀調氣息，整體氣息浪漫卻不流於甜膩，帶著現代感的清透與自信，讓人彷彿隨香氣展開一場秋日冒險。
秋冬最夯「甜酷系小物」！OPI棕色美甲、SPORT b.恐龍悠遊卡、MCM狗狗香水、DOLCE&GABBANA咖啡唇油...時髦女孩必收清單曝光
被說像爸爸？林智勝女兒林禹融Threads曬照 網友全改口：其實超可愛
開架美妝買什麼？I'M MEME小方盒推韓國人氣色選、曼秀雷敦舒緩棉片根本痘痘人救星！
