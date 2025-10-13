秋季電子產品展一連四天會展舉行

【Now新聞台】貿發局秋季電子產品展一連四天在會展舉行。

貿發局主席馬時亨到場參觀，與參展的機械人互動以及聽取展商介紹。

展覽聚焦人工智能與機械人科技、銀髮經濟及數碼娛樂；同期亦有國際電子組件及生產技術展。兩個展覽共有來自20個國家、逾3200家展商。

有首次參展、剛落戶香港的內地機械人公司期望以香港作為平台，拓展海外市場。

數字國際有限公司首席執行官劉志強：「香港是一個非常好的示範，可以讓更大範圍的海外客戶看到實際的應用，所以我們第一步也會在香港構建我們的生態體系、合作伙伴和商業應用。現在我們的產品還是更多的在探索階段，還不是大規模銷售的時候，所以應該還沒有太多直接的(貿易戰)影響。」

#要聞