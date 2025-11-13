秋日靚湯｜健氣養陰｜滋養皮膚｜清熱潤肺｜花旗參石斛麥冬煲西施骨湯

秋天成日覺得皮膚痕、喉嚨涸，由內至外都好乾？仲瞓得差無精神？一於用清熱降火三寶煲個靚湯——花旗參石斛麥冬煲西施骨湯，健氣養陰、滋養皮膚、清熱潤肺，仲有助寧心安眠，味道甘甘甜甜，啱晒一家大細！ 石斛：滋陰潤肺，改善口乾、喉嚨乾癢、眼乾，保肝、健胃、明目 花旗參：補氣養陰，清熱生津、提神、消除疲勞 麥冬：養陰潤肺、生津止咳、清心除煩，改善肺熱咳嗽、咽乾口燥 淮山：健脾補肺、益腎固精、增強體力 桂圓：補心脾、養血安神，改善失眠多夢 南北杏：南杏潤肺止咳；北杏止咳、化痰、平喘 蜜棗：潤肺補氣、養血安神

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

石斛 20克

花旗參 40克

麥冬 20克

淮山 20 克

桂圓 30克

南北杏 20克

蜜棗 3粒

西施骨 450克

水 2公升





作法:

1 ：





花旗參洗淨浸泡

2 ：





石斛洗淨浸泡

3 ：





麥冬洗淨浸泡

4 ：





淮山洗淨浸泡

5 ：





桂圓洗淨浸泡

6 ：





南北杏洗淨浸泡

7 ：





蜜棗洗淨浸泡

8 ：





西施骨洗淨

9 ：





汆水

10 ：





所有材料放熱水內

11 ：





中火滾起再煲 15分鐘

12 ：





加蓋轉中小火再煲90分鐘

13 ：





酌量加鹽調味

14 ：





完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56353

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com