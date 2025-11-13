黑色星期五優惠大合集！
秋日靚湯｜健氣養陰｜滋養皮膚｜清熱潤肺｜花旗參石斛麥冬煲西施骨湯
秋天成日覺得皮膚痕、喉嚨涸，由內至外都好乾？仲瞓得差無精神？一於用清熱降火三寶煲個靚湯——花旗參石斛麥冬煲西施骨湯，健氣養陰、滋養皮膚、清熱潤肺，仲有助寧心安眠，味道甘甘甜甜，啱晒一家大細！ 石斛：滋陰潤肺，改善口乾、喉嚨乾癢、眼乾，保肝、健胃、明目 花旗參：補氣養陰，清熱生津、提神、消除疲勞 麥冬：養陰潤肺、生津止咳、清心除煩，改善肺熱咳嗽、咽乾口燥 淮山：健脾補肺、益腎固精、增強體力 桂圓：補心脾、養血安神，改善失眠多夢 南北杏：南杏潤肺止咳；北杏止咳、化痰、平喘 蜜棗：潤肺補氣、養血安神
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
石斛 20克
花旗參 40克
麥冬 20克
淮山 20 克
桂圓 30克
南北杏 20克
蜜棗 3粒
西施骨 450克
水 2公升
作法:
1 ：
花旗參洗淨浸泡
2 ：
石斛洗淨浸泡
3 ：
麥冬洗淨浸泡
4 ：
淮山洗淨浸泡
5 ：
桂圓洗淨浸泡
6 ：
南北杏洗淨浸泡
7 ：
蜜棗洗淨浸泡
8 ：
西施骨洗淨
9 ：
汆水
10 ：
所有材料放熱水內
11 ：
中火滾起再煲 15分鐘
12 ：
加蓋轉中小火再煲90分鐘
13 ：
酌量加鹽調味
14 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56353
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
