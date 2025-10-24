專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
秋日靚湯｜清熱潤肺｜化痰止咳｜口乾喉痛拜拜｜龍脷葉蘋果無花果湯
秋天開始轉涼同變得乾燥，覺得喉嚨痕、口乾、仲有兩聲咳？今日介紹嘅龍脷葉蘋果無花果湯就啱晒啦！佢可以化痰止咳、清熱潤肺，飲完之後口乾喉痛都無晒，而且味道甘甜，一家大細都啱飲㗎。 龍脷葉：潤肺止咳、化痰解毒，舒緩喉嚨痛、乾咳、痰黃 蘋果：生津止渴、潤肺解暑、健脾益胃、養心益氣，生吃通利大便，烹調後食用補脾止瀉 南北杏：南杏潤肺止咳、生津開胃；北杏化痰平喘 陳皮：理氣燥濕、化痰止咳、健脾和胃 無花果：清熱潤肺、健脾開胃、潤腸通便 蜜棗：潤肺止咳、養陰生津 豬展：含豐富蛋白質、膠原蛋白，補氣養血、潤燥
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
新鮮龍脷葉 / 龍脷葉乾 80克 / 40克
蘋果 4個
南北杏 40克
陳皮 1角
無花果 2顆
蜜棗 2顆
豬展 1個（約450克）
水 2.5公升
作法:
1 ：
龍脷葉洗淨
2 ：
蘋果洗淨
3 ：
去皮去核，切件
4 ：
南北杏洗淨浸泡
5 ：
蜜棗洗淨浸泡
6 ：
無花果洗淨浸軟
7 ：
打直切半
8 ：
陳皮洗淨浸軟
9 ：
刮囊
10 ：
豬展洗淨
11 ：
汆水
12 ：
所有材料放煲內
13 ：
中火煲滾再煲15分鐘
14 ：
加蓋轉細火再煲90分鐘
15 ：
酌量加鹽調味
16 ：
完成
