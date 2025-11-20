黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
秋日靚湯｜滋潤解毒｜清熱去濕｜生津止渴｜木瓜粉葛止咳潤肺素湯
呢排好多人都話覺得口乾火盛，喉嚨痕、仲有幾聲咳，今次我地煲一款非常適合秋天嘅木瓜粉葛止咳潤肺素湯，材料平易近人，唔落肉，個湯一樣夠甜味有層次，最啱深秋時份清熱解毒、潤肺止咳、生津止渴。 粉葛：清熱解毒、生津止渴、舒筋活絡、去骨火 木瓜：潤肺止咳、健脾消滯、潤腸通便。孕婦忌服 紅蘿蔔：含豐富β-胡蘿蔔素，化痰止咳、潤肺明目 扁豆：健脾化濕、補中益氣、去暑解毒 赤小豆： 利水消腫、清熱排毒 芡實：健脾補腎、收斂固精、補脾止瀉、去濕止帶 腰果：健脾益氣、潤腸通便、補腎養血 蜜棗：補中益氣、養血安神
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
粉葛 900克
煲湯木瓜 1000克
紅蘿蔔 1個
扁豆 40克
赤小豆 40克
芡實 40克
腰果 80克
蜜棗 2粒
水 2公升
作法:
1 ：
粉葛洗淨
2 ：
木瓜洗淨
3 ：
紅蘿蔔洗淨
4 ：
腰果洗淨
5 ：
芡實洗淨浸泡
6 ：
赤小豆洗淨浸泡
7 ：
扁豆洗淨浸泡
8 ：
蜜棗洗淨浸泡
9 ：
粉葛去皮
10 ：
切件
11 ：
木瓜切半去核
12 ：
木瓜切件
13 ：
紅蘿蔔去皮切件
14 ：
腰果白鑊烘乾至出油
15 ：
所有材料放熱水內
16 ：
中火滾起再煲 15分鐘
17 ：
加蓋轉中小火再煲90分鐘
18 ：
酌量加鹽調味
19 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56358
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
豬肉食譜│水煎五花肉 無油香脆外皮咁樣整
五花腩看起來很肥，但其實只要用對方法來煮，可以不用一滴油便把五花腩煎得又香又脆，效果媲美用烤焗爐烤燒肉。這個水煎五花腩的方法，開始時便是跟烚豬肉的方法一樣，先把內層的肉水煮熟透又不會乾柴，之後再利用五花腩本身的油脂來煎香表層。在烚完五花腩後，切記用叉子插豬皮，可以令皮更月脆，最後撒胡椒鹽便可以吃，又快又簡單，適合夏天烹調，即睇如何製作水煎五花肉：Yahoo Food ・ 23 小時前
叉燒食譜 | 超簡單蜜汁叉燒 兩個步驟完成
自家製 不加色素 調味完全自己控制 烤蜜汁叉燒? 一定要挑戰看看！ 影片教學參考請點以下連結： ▷ Daruma Cooking https://youtu.be/51kKPaMR67A Happy Cooking : ) #自家製 #叉燒 #做法 #食譜 #簡單Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
荔枝角美食｜意港夫妻意式麵包小店「Mangiapane」 必試手工Focaccia、多款口味Tiramisu
店名「Mangiapane」是意大利文「食麵包」的意思，開宗名義告訴大家這是一個主打麵包的地方。小店由意港夫妻Luca及Janie開設，在荔枝角D2 Place Two地舖開業一年多，一直都很街坊及附近的上班族歡迎，除了因為友善熱情的Luca不時會和大家打招呼及談天，更重要的是他們主打的意大利香草包（Focaccia）做得的確出色。Yahoo Food ・ 1 天前
煲仔飯食譜│煲仔飯飯焦秘技 控制火力之餘 煲邊仲要加一樣嘢
天氣開始涼，又是煲仔飯出動的好時節。在家做煲仔飯其實比預期容易，只要記住不要燒空鍋，和不要太長期大火燒鍋，便可以煲出好吃又有飯焦的煲仔飯。一開始把飯煲至起泡泡收水時，要先用大火去煲，看到泡泡時，便可以放入餸料，然後便收最細火。在煲邊繞油，可以防止太粘鍋，也可以讓飯焦更香口。即睇製作排骨煲仔飯食譜：Yahoo Food ・ 23 小時前
湯水食譜｜老黃瓜扁豆栗子豬展湯
又熱又濕, 飲返碗健脾袪水腫祛濕祛骨火湯水先~ 好甜呀~ ? 更多視頻食譜可以免費訂閱 YouTube ? https://www.youtube.com/c/HonneysKitchenCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
麵包食譜｜粟米雞蛋沙律脆麵包
簡單小吃, 無論是做為小朋友茶點, 開party, 或是大人送酒, 都一樣受歡迎 ~ 更多視頻食譜可以免費訂閱 YouTube ? https://www.youtube.com/c/HonneysKitchenCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜｜泰式香蕉薄餅
最掛住邊樣泰國美食？冬蔭功？燒大蝦？ 香辣肉碎飯？統統都唔係，係夜晚按完腳，喺街邊買返酒店做宵夜嘅香蕉薄餅，真係好想食呀！其實呢款薄餅係源自印度，只要用急凍嘅印度薄餅，自己一樣做到！Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 14 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 23 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 19 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 1 天前