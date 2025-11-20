秋日靚湯｜滋潤解毒｜清熱去濕｜生津止渴｜木瓜粉葛止咳潤肺素湯

呢排好多人都話覺得口乾火盛，喉嚨痕、仲有幾聲咳，今次我地煲一款非常適合秋天嘅木瓜粉葛止咳潤肺素湯，材料平易近人，唔落肉，個湯一樣夠甜味有層次，最啱深秋時份清熱解毒、潤肺止咳、生津止渴。 粉葛：清熱解毒、生津止渴、舒筋活絡、去骨火 木瓜：潤肺止咳、健脾消滯、潤腸通便。孕婦忌服 紅蘿蔔：含豐富β-胡蘿蔔素，化痰止咳、潤肺明目 扁豆：健脾化濕、補中益氣、去暑解毒 赤小豆： 利水消腫、清熱排毒 芡實：健脾補腎、收斂固精、補脾止瀉、去濕止帶 腰果：健脾益氣、潤腸通便、補腎養血 蜜棗：補中益氣、養血安神

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

粉葛 900克

煲湯木瓜 1000克

紅蘿蔔 1個

扁豆 40克

赤小豆 40克

芡實 40克

腰果 80克

蜜棗 2粒

水 2公升





作法:

1 ：





粉葛洗淨

2 ：





木瓜洗淨

3 ：





紅蘿蔔洗淨

4 ：





腰果洗淨

5 ：





芡實洗淨浸泡

6 ：





赤小豆洗淨浸泡

7 ：





扁豆洗淨浸泡

8 ：





蜜棗洗淨浸泡

9 ：





粉葛去皮

10 ：





切件

11 ：





木瓜切半去核

12 ：





木瓜切件

13 ：





紅蘿蔔去皮切件

14 ：





腰果白鑊烘乾至出油

15 ：





所有材料放熱水內

16 ：





中火滾起再煲 15分鐘

17 ：





加蓋轉中小火再煲90分鐘

18 ：





酌量加鹽調味

19 ：





完成





