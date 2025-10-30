Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
秋日靚湯｜潤肺生津｜止咳化痰｜安神助眠｜蘋果雪梨乾桔餅素湯
秋天一到，天氣轉涼又乾燥，成日都會覺得口乾舌燥、喉嚨痕、甚至有幾聲咳咳，今晚就煲返個靚靚素湯——「蘋果雪梨乾桔餅素湯」，生津潤肺，止咳化痰之餘，仲可以安神助眠，最啱轉季飲！ 蘋果：潤肺生津、除煩解渴，煲熟後食用補脾止瀉 雪梨乾：養陰生津，滋肺潤燥，清熱化痰 桔餅：化痰止咳、潤肺生津、舒緩喉嚨不適 麥冬：清心潤肺、生津止渴，改善秋燥引起的喉嚨乾、咳嗽、咽癢 龍眼肉：養心安神、補血益氣 南北杏：南杏味甘，潤肺止咳。北杏微苦，化痰平喘 無花果：潤肺清熱、健脾開胃、潤腸通便 陳皮：化痰理氣、健脾開胃
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
蘋果 2-3個
雪梨乾 100克
桔餅 1-2個
麥冬 20克
龍眼肉 20克
南北杏 30克
無花果 3粒
陳皮 1角
水 2公升
作法:
1 ：
蘋果洗淨
2 ：
雪梨乾洗淨浸軟
3 ：
桔餅洗淨浸軟
4 ：
龍眼肉洗淨浸軟
5 ：
麥冬洗淨浸軟
6 ：
南北杏洗淨浸泡
7 ：
無花果洗淨浸軟
8 ：
陳皮洗淨浸軟
9 ：
蘋果留皮，切件，去核
10 ：
雪梨乾浸軟後去芯
11 ：
無花果垂直切半
12 ：
陳皮刮囊
13 ：
煲熱水
14 ：
所有材料放煲內
15 ：
中火煲滾再煲15分鐘
16 ：
加蓋轉細火再煲60分鐘
17 ：
酌量加鹽調味
18 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56339
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
