秋日靚湯｜潤肺生津｜止咳化痰｜安神助眠｜蘋果雪梨乾桔餅素湯

秋天一到，天氣轉涼又乾燥，成日都會覺得口乾舌燥、喉嚨痕、甚至有幾聲咳咳，今晚就煲返個靚靚素湯——「蘋果雪梨乾桔餅素湯」，生津潤肺，止咳化痰之餘，仲可以安神助眠，最啱轉季飲！ 蘋果：潤肺生津、除煩解渴，煲熟後食用補脾止瀉 雪梨乾：養陰生津，滋肺潤燥，清熱化痰 桔餅：化痰止咳、潤肺生津、舒緩喉嚨不適 麥冬：清心潤肺、生津止渴，改善秋燥引起的喉嚨乾、咳嗽、咽癢 龍眼肉：養心安神、補血益氣 南北杏：南杏味甘，潤肺止咳。北杏微苦，化痰平喘 無花果：潤肺清熱、健脾開胃、潤腸通便 陳皮：化痰理氣、健脾開胃

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

蘋果 2-3個

雪梨乾 100克

桔餅 1-2個

麥冬 20克

龍眼肉 20克

南北杏 30克

無花果 3粒

陳皮 1角

水 2公升





作法:

1 ：





蘋果洗淨

2 ：





雪梨乾洗淨浸軟

3 ：





桔餅洗淨浸軟

4 ：





龍眼肉洗淨浸軟

5 ：





麥冬洗淨浸軟

6 ：





南北杏洗淨浸泡

7 ：





無花果洗淨浸軟

8 ：





陳皮洗淨浸軟

9 ：





蘋果留皮，切件，去核

10 ：





雪梨乾浸軟後去芯

11 ：





無花果垂直切半

12 ：





陳皮刮囊

13 ：

煲熱水

14 ：





所有材料放煲內

15 ：





中火煲滾再煲15分鐘

16 ：





加蓋轉細火再煲60分鐘

17 ：





酌量加鹽調味

18 ：





完成





