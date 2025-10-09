秋田八旬婦遭熊襲擊，驚嚇施襲片段罕有曝光。(YouTube)

日本近月熊與人的接觸激增，並屢傳野熊帶來的人類傷亡事件。秋田縣大仙市昨日有一名八旬婦人在街道上散步期間，遭到黑熊攻擊，監視器罕見紀錄到襲擊瞬間。

綜合報道，事發於8日上午約7時，大仙市長也地區一名82歲婦人，遭到1頭黑熊攻擊，網上影片顯示，一隻體長約80厘米長的黑熊從婦人後方快速衝來，跳起來抓傷老婦臉部，老婦尖叫躲避，隨後熊又再次撲向她，準備進行第二次攻擊時，但熊突然停止攻擊，朝一旁鐵軌跑去。

警方正追蹤施襲野熊蹤影

後來一輛路經的車輛載走婦人，將她送到附近便利商店報警，婦人滿臉是血，慶幸意識清楚。由於婦人遇襲地點位於一處住家和農田混合的區域，距離JR田澤湖線的羽後長野車站僅約100米，事件令當地居民人心惶惶，警方目前正在追蹤這隻襲擊人類野熊的蹤影。

廣告 廣告

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/秋田八旬婦遭熊襲擊-驚嚇施襲片段罕有曝光-有片-/607027?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral