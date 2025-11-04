低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
秋田橫手川熊親子射殺內幕！ 宇佐見議員不買東北電曝光！
橫手川的熊家「郊遊」意外
故事從10月22日拉開，秋田橫手市橫手川河岸，三頭熊親子（媽媽加兩個小寶）從山林下城，晃到市區住宅邊，距離小學僅幾百米，孩子們嚇得停課，家長抱頭鼠竄。
J-CAST新聞報導，這是秋田今年熊害高潮，5996宗目擊案創紀錄，熊從森林覓食下山，暖化讓果實少，牠們膽子大到闖超市。
當地獵友會出動，媽熊威脅性高，果斷射殺，屍體運走封存。縣民鬆口氣：「熊寶可愛，但安全第一。」但這一槍，開啟了網路風暴。誰知小學停課變成社群大戰，這轉折多戲劇？🛑
動保網友的「不賣」怒吼
射殺新聞一出，X上炸鍋！一位自稱秋田居民的動保網友發文大罵：「殘忍！熊出沒季節別耕作散步，學校線上課就好！」還質疑縣長求自衛隊協助，喊「母親們團結不賣運動」，
抵制秋田農產。貼文雖刪，但截圖瘋傳，引動保圈附和：「熊是自然，獵殺是野蠻。」但多數網友反彈：「人命第一，熊襲已死2傷52！」
秋田議員宇佐見康人回擊：「不賣？那東北電也不用，熊害不分你我。」縣人會（Akita Izatan）火速發文：「不輸沒良心的人，支持秋田居酒屋和特產！」按讚破萬。想想從熊家郊遊到不賣風波，這連鎖反應誰預料得到？🌪
熊害紅潮的東北警報
這不只單案，秋田熊患2025年超嚴重！環境省數據，5996宗目擊、2死52傷破紀錄，市區案多到翻垃圾桶覓食。NHK報導，暖化讓森林食物短，熊下山變常態，北海道知床8月登山客亡、白川鄉10月西班牙遊客傷。
政府推熊鈴鐺和噴霧，Kwikshed保險網分享自救：遇熊別跑，大喊後退。動保網友後關帳重開，道歉：「誤會了，是農民不賣，不是消費者不買，以後不談熊。」
但風波已起，網友調侃：「不賣電？熊害不分藍綠。」秋田當地辦講座，教封垃圾防誘因。這種紅潮，總讓人感慨：自然反撲，誰來調停？🛡
網友的樂觀反擊浪潮
事件發酵，X和LIHKG熱鬧翻天！台灣PTT八卦版po：「熊親子闖校，動保不賣？不買米也來！」香港讀者笑：「秋田電不買，熊害當節目？」有人怒：「熊襲死人還喊殘忍，傻的嗎？」；
有人嘲：「不賣運動？熊要抵制人類垃圾。」宇佐見議員的「不買電」梗火遍網，秋田人會發應援文：「多買居酒屋特產，不輸沒良心！」獲讚爆表。
動保者重開帳後低調，網友猜「學乖了」。想想從射殺爭議到樂觀反擊，這風波像東北的紅葉，熱鬧中帶點苦澀。🌿
Japhub小編有話說
哇，這秋田熊戰寫完，小編的瓜子都吃光了！從親子郊遊到不賣風波，人熊網三方大亂鬥。你有熊害趣聞，或秋田特產推薦，留言區分享～下次聊個不紅的日本趣事，輕鬆點哦！
