秋田母女臉抓傷半小時連環！ 57歲店員滿血切菜甩開熊！

秋田五城目的母女熊襲驚魂

哎喲，東北的秋日本該是吃拉麵賞紅葉的愜意，誰知11月9日早上，秋田縣五城目町馬場目住宅區，一名78歲老婦臉部被熊抓傷，50歲女兒趕來救人也被襲，母女倆送醫幸無大礙！

秋田電視台報導，這是熊害連環案的又一熱門插曲，暖化讓森林果實少熊下山覓食，母女聽到巨響衝出，熊撲上來抓傷臉頸，女兒大喊趕熊逃跑。

網友在X調侃：「母女聯手抗熊，東北版功夫熊貓？」這種驚魂，這母女總讓人以為是紅葉季的意外驚喜。🍁

美鄉町老翁門口熊襲與射殺

半小時後，秋田美鄉町小荒川，83歲男子在住所門口被熊撲倒受傷，縣政府人員趕到射殺熊解決。岩手日報報導，男子剛起床倒垃圾，熊從灌木竄出抓傷手臂腿部，送醫縫20針。

熊重150公斤，可能是飢餓下山，射殺後屍體運走封存。網友在PTT旅遊板po：「秋田門口熊襲，紅葉季加保險。」香港LIHKG笑說：「老翁抗熊，東北功夫王！」這種射殺，這連環總讓人感慨：秋天美，熊更猛。🛡

新潟60歲男灌木熊襲驚魂

新潟縣一名60多歲男子在住所外被熊襲擊，灌木叢中竄出抓傷手臂腿部。共同通信報導，男子剛下班倒垃圾，熊撲上來咬傷，送醫無大礙。熊逃進林子，警方增巡邏設陷阱。

網友在X吐槽：「新潟灌木熊襲，午餐變午逃！」這種驚魂，這灌木總讓人脊背發涼。🌳

青森拉麵店員的超萌抗熊神技

最萌是青森三戶町拉麵店！11月9日清晨5時，57歲男員工從後門出準備食材，熊撲上臉抓傷，他以為大狗搏鬥甩開熊逃走，還繼續切菜等同事上班才報警。

東北廣播報導，傷口縫10針，熊逃路邊，店暫停業巡邏。員工後來笑說：「拉麵臂力救命，熊像大狗。」網友畫漫畫畫他畫成拉麵英雄：「滿血切菜，熊怕怕！」

香港LIHKG笑說：「青森拉麵熊襲，店員超人！」台灣PTT美食板po：「傷還工作，東北拉麵精神！」這種神技，這萌總讓危機變成笑談。🍜

Japhub小編有話說

哇，這東北熊襲連環寫完，小編的拉麵碗都加蓋了！從母女抗熊到店員切菜神技，這午間驚喜太萌。

如果你有熊襲自救妙招，或青森拉麵推薦，留言區分享～下次聊個不撲的日本秋季趣事，悠閒點哦！