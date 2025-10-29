秋風起！台灣追楓全攻略：10大必去打卡秘景 + 慳錢懶人包

台灣紅葉觀賞指南

秋風起，係時候plan定去旅行啦！講到秋天，又點可以錯過漫山遍野嘅紅葉？唔使飛到好遠，近近哋嘅台灣就係追楓嘅天堂！每年11月到第二年1月，由高山到平地，楓葉、落羽松都會換上超靚嘅紅、橙、黃色新裝，成個台灣就好似一幅色彩斑斕嘅油畫，靚到dum一聲！

台灣地形多變，所以賞楓期好長，大把時間俾你慢慢plan。無論你想挑戰高山，睇晒成個山頭嘅壯觀楓景，定係想喺市區附近hea住行、輕鬆打卡，台灣都有啱你心水嘅地方。我哋已經幫你精選咗台灣Top 10人氣賞楓景點，連埋最佳觀賞時間、地址、點樣去、開放時間等等嘅實用資訊，一次過俾晒你。跟住呢篇攻略，包你輕鬆plan到一個又浪漫又寫意嘅台灣賞楓之旅！

Ready Go! 出發前必睇！慳錢小貼士

Plan行程前，梗係要睇下有咩着數啦！想玩得抵，就要mark實以下優惠：

台灣紅葉 | 香港飛台北

香港前往台灣規劃一趟「台灣紅葉」之旅，最便捷的起點莫過於搭乘直飛航班抵達台北桃園國際機場。例如，從香港國際機場出發，前往台北的航班班次密集，飛行時間僅約 1.5 至 2 小時，非常適合安排一場說走就走的週末快閃「賞楓」行，或規劃深度多日的「台灣紅葉」探索之旅。建議您提早預訂機票與住宿，確保旅途順暢無憂。

更多台灣出行玩樂熱門推介

九份老街+十分老街+十分瀑布一日遊【台北出發｜保證出團】，低至HK$168(6836人已購)

野柳地質公園+九份+十分瀑布+十分老街拼車一日遊-西門町出發，低至HK$166(4571人已購)

台灣交通悠遊卡｜搭配桃園捷運卡｜非台灣居民限定｜台灣自由行必買｜捷運、公車都能刷（桃園國際機場領取），低至HK$23(5147人已購)

台灣紅葉 | 台灣紅葉地圖

台灣紅葉地圖

圖片來源：山富旅遊

台灣紅葉 | 北部篇：近近哋，最方便！

想喺台北市區附近輕鬆睇紅葉？陽明山絕對係首選！唔使長途跋涉，搭個車就上到山。秋天一到，除咗出名嘅芒草之外，二子坪、冷水坑嗰邊啲楓葉同落羽松就會變到紅噹噹，加埋啲山霧，成個景靚到好似仙境咁，打卡一流！

陽明山國家公園

最佳觀賞期： 11月下旬至12月中旬

地址： 台北市北投區竹子湖路 1 - 20 號

點去？ 搭捷運去到劍潭站，轉紅5號巴士就直達陽明山總站，再轉園內嘅遊園巴或者行步道都得。

開放時間： 全日





Trip.com有500條關於陽明山國家公園的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

陽明山國家公園是台北市的自然天堂，擁有多樣的自然景觀和豐富的生態資源。春天可以欣賞櫻花，夏天則是避暑的好地方，秋天則是芒草最美的季節。無論是擎天崗的草原，還是小油坑的地熱景點，都令人驚嘆。七星山和竹子湖也常吸引登山和花卉愛好者來訪。這裡的步道適合各種程度的遊客，是個放鬆心情、親近大自然的好地方。

呢座過百年歷史嘅古廟，周圍種咗超過600棵楓樹！一到深秋，成個山頭都係紅葉，配埋充滿日式風情嘅庭園同石砌雙拱橋，真係好似去咗日本京都咁！每年楓葉季仲會有「楓葉祭」，可以一路行山一路欣賞靚景，感受埋地道文化。

汐止拱北殿

最佳觀賞期： 12月

地址： 新北市汐止區汐萬路三段 88 號

點去？ 搭台鐵到汐止站，再轉F911號巴士，喺拱北殿站落車就到。

開放時間： 07:00 - 17:00





3. 緣道觀音廟 | 全球最大鋼製觀音像 x 紅葉

呢間廟嘅建築風格好特別，係唐式加現代嘅混合體。最震撼嘅係後面嗰座拎咗健力氏世界紀錄嘅「千手千眼觀世音菩薩」聖像，真係超宏偉！秋天嗰陣，周圍嘅楓葉轉紅，襯托住莊嚴嘅廟宇同觀音像，畫面又靚又靜心，攝影發燒友必去！

緣道觀音廟

最佳觀賞期： 11月中旬至12月

地址： 新北市淡水區安子內 3 號

點去？ 搭淡海輕軌到新市一路站，再轉免費接駁車。

開放時間： 星期二至日 09:30 - 17:00





Trip.com有7條關於緣道觀音廟的真實評價，平均評分5.0/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

緣道觀音廟裡的千手千眼觀世音菩薩 聖像，擁有金氏世界紀錄的認證，為全球目前最大的鋼製雕塑，莊嚴又雄偉。

緣道觀音廟1

唔好以為水庫好悶！呢度種咗超過三千棵楓樹，每年12月中下旬，楓林步道、槭林公園嗰啲楓葉就會一次過變紅，成個山頭都係橙紅同金黃色，加埋個水庫景，靚到好似一幅畫咁！

石門水庫

最佳觀賞期： 12月中下旬

地址： 桃園市大溪區復興里環湖路一段 68 號

點去？ 搭台鐵到中壢站，再轉「台灣好行503石門水庫線」（注意！淨係假日先有車）。

開放時間： 08:00 - 18:00





Trip.com有17條關於石門水壩的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (4.0/5.0)

想在這12月的紀節去石門水庫去看看石門的楓紅，可是今年暖冬，沒看到，但欣賞到大壩的風景也是不錯的！

石門水庫1

台灣紅葉 | 中部篇：專業級仙景，靚到嘩嘩聲！

講到台灣賞楓，武陵農場絕對係經典中嘅經典！呢度海拔高，一到11、12月，成個山谷都係火紅色嘅楓葉，配埋遠處嘅雪山，個景靚到令人窒息！除咗楓葉，仲有金黃色嘅銀杏，色彩勁豐富！

武陵農場

圖片來源: 武陵農場

最佳觀賞期： 11月至12月

地址： 台中市和平區武陵路 3 - 1 號

點去？ 可以搭國光客運1751或1764號線，或者自駕遊。

開放時間： 全日





Trip.com有28條關於武陵農場的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

每年的櫻花季這裡真的是超級熱門如果沒有住宿或訂露營位的話是管制無法進來的雖然在台中，但其實離宜蘭超近大概已經去了N百次隨著不同季節有不同的花季及樹木裡面有花海、茶廠、果園、菜園等等甚至在武陵農場內還有好幾個登山口也可以爬百岳環境超級大最喜歡在露營區了有小木屋 也可以自己搭帳超悠閑空氣超好但會有很多猴子就是了晚上還可以看滿天星星

武陵農場2

呢度海拔二千幾米高，俾群山環抱，所以有「台灣小瑞士」嘅美譽！秋天必去鴛鴦湖楓葉道同松盧，楓紅靚到癲！最得意嘅係，呢個時候仲係蘋果熟嘅季節，可以見到紅葉、黃杏葉同紅蘋果互相輝映嘅畫面，影相呃like一流！

福壽山農場

最佳觀賞期： 11月中旬至12月中旬

地址： 台中市和平區福壽路 29 號

點去？ 搭豐原客運865臨、866等路線就到。

開放時間： 06:00 - 21:30





Trip.com有13條關於福壽山農場的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

位於台中山區的福壽山農場佔地廣大 一年四季都有不通的景色有小木屋區 旅館區 蘋果屋區還提供露營區很不錯的地方 可以遠離城市喧囂！

福壽山農場2

呢個渡假園區種咗成幾千棵楓樹，但最特別嘅係佢哋有個以日月山水為靈感嘅「日月池」。池邊嘅紅葉倒影喺水平如鏡嘅湖面，勁有詩意！園區內仲有好多行山步道同瀑布，絕對可以玩足一日。

杉林溪森林生態渡假園區

最佳觀賞期： 11月到1月

地址： 南投縣竹山鎮溪山路 6 號

點去？ 搭台鐵或高鐵到台中站，再轉客運去杉林溪。

開放時間： 07:00 - 21:00





Trip.com有19條關於杉林溪森林生態渡假園區的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (4.0/5.0)

南投竹山的 #杉林溪渡假園區 ，不僅是爬山健行、沐浴森林浴的好去處，還是賞櫻的勝地！海拔1600公尺、佔地40公頃的廣袤園區，每年一到2、3月，園區內的1500株原生種椿寒櫻及霧社櫻，一紅一白在溪流沿岸接力綻開，倒映在湖面上美如畫，是全台獨一無二的“櫻花河岸”。杉林溪離溪頭不遠，沿路的溪林杉公路都可見櫻花蹤影，自行開車前往會比較方便，入園門票350元，停車費100元，可免費搭乘遊園車。

杉林溪森林生態渡假園區2

奧萬大有「楓葉故鄉」之稱，係台灣最具代表性嘅賞楓地點！呢度有成8公頃嘅原生楓樹林，一到秋天，成個山頭都係紅葉，場面非常壯觀。行吓吊橋，睇吓瀑布，喺楓林下面散步，真係超級浪漫！

奧萬大森林遊樂區

最佳觀賞期： 11月到1月

地址： 南投縣仁愛鄉親愛村大安路 153 號

點去？ 旺季（10月至3月）嘅星期六日，南投客運有賞楓專車，不過要預約。

開放時間： 08:00 - 17:00





Trip.com有13條關於奧萬大森林遊樂區的真實評價，平均評分4.7/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (4.0/5.0)

春天來奧萬大不賞楓？居然還有櫻花盛開！位於南投仁愛鄉的「奧萬大國家森林遊樂區」，海拔超過2000公尺，每當冬末初春的二月天，園區內的山櫻花便會悄悄綻放，到月底滿開時，緋紅色的花海相當迷人，雖然不到漫山遍野，但搭襯藍天綠地為背景，還是拍的不亦樂乎啊！奧萬大園區不小，但因之前風災影響，已有多條步道關閉或損毀，目前僅餘森林公園步道、賞鳥步道等有開放，所以門票有折扣優惠；加上連外道路在整修，設有時段管制，所以遊客並不會多到影響賞花品質，還是玩的盡興、美照爽爽拍！✓門票：150元，電子票可免費停車。✓交通方式：國道1號-彰化系統交流道下-國道3號-霧峰系統交流道下-國道6號-埔里端交流道下-省道臺14線-大安路。

奧萬大森林遊樂區2





台灣紅葉｜ 南部 & 東部篇：世界級景觀！

阿里山唔使多介紹啦！秋天嘅阿里山，紅葉靚景絕對唔會輸蝕！必去小笠原山觀景台，視野超開闊。如果好彩，仲可以一次過睇晒日出、雲海同紅葉，呢個組合簡直係人間仙境！

阿里山國家森林遊樂區

最佳觀賞期： 11月到1月

地址： 嘉義縣阿里山鄉中正村 59 號

點去？ 搭嘉義縣巴士或者「台灣好行」7329、7322號線，喺阿里山入口轉運站落車。

開放時間： 全日





Trip.com有132條關於阿里山國家森林遊樂區的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

超值得！ ！ ！強烈推薦

阿里山國家森林遊樂區2

太平山最特別嘅係佢嘅紫葉槭！喺太平山莊中央樓梯兩邊，呢啲樹由4月就開始變紅，一路紅到夏天，形成「四季皆可賞紅」嘅奇景，非常罕有！喺藍天白雲同翠綠山巒之間，見到一抹抹鮮紅色，畫面勁有feel！

太平山國家森林遊樂區

最佳觀賞期： 4月至10月 (紫葉槭)

地址： 宜蘭縣大同鄉太平巷 58-1 號

點去？ 喺宜蘭轉運站搭國光客運1750。

開放時間： 平日 06:00 - 20:00；假日 04:00 - 20:00





Trip.com有50條關於太平山國家森林遊樂區的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (4.0/5.0)

好山好水適合帶長輩出門走走踏青，步道非常漂亮，見晴懷古步道曾被CNN評選為全球最美的28條小徑之一，非常值得去！

太平山國家森林遊樂區2

住邊好？台北酒店推介

玩到攰，梗要住得舒服！以下幾間酒店評價都好高，位置又方便，可以參考下：

台北喜來登大飯店

價錢：HK$2,076起

地址：忠孝東路一段12號, 中正區, 台北, 100

用戶評分: 9.0/10.0

這是我在台北旅行期間第二次入住。飯店離地鐵站很近，附近還有便利商店和我常去的早餐店，所以每次入住都很愉快。這次我甚至在退房前還去附近的超市買了些生活用品，真是一次非常充實的旅行。這次的房間可以看到飯店後方的景色。前台提前告知我酒店正在施工，並提供了詳細的施工說明。前台的熱情好客讓我印象深刻，回家後還想再來。謝謝！

台北凱達大飯店

價錢：HK$535起

地址：艋舺大道167號, 萬華區, 台北

用戶評分: 8.7/10.0

酒店服務員態度非常好；一家三口住同一房間都覺得舒服；有游泳池、健身房，真真不錯；酒店位置交通十分方便，台鐵、捷運站就在附近，酒店附近可乘公車直達九份；酒店就近士林及台北車站，交通便利；假如租車去遠方，酒店提供免費停泊。

美麗信花園酒店

價錢：HK$863起

地址：市民大道三段83號, 中山區, 台北, 104

用戶評分: 8.9/10.0

距離忠孝新生捷運站走10分鐘左右就到 挺方便的，附近有個小商場可以吃東西👍🏻 酒店：房間整潔, 而且酒店員工服務態度良好👍🏻大堂有個小小的starbucks甜品比想像的好吃！還剛好住520號房哈哈，和男友住得很開心 有機會還會住喔！

台灣紅葉 | 台北旅遊攻略

