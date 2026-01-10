科大不向港大及中大醫學院「挖角」 不限畢業生在港工作年期

【on.cc東網專訊】香港科技大學早前成功申辦本港第三家醫學院，相關工作正在籌備。自科大成功申辦醫學院以來，均有關注相關畢業生會否留港當醫生等事宜，科大指畢業生會在本港醫院實習兼成香港註冊醫生，故有信心大部分畢業生會留港當醫生，不會限制在港工作年期。同時，在科技進步的時代，科大亦透露科技是醫科生首年的必修科，現時已有數十學者有興趣加入科大醫學院。

科大醫學教育工作小組聯席主席霍泰輝在一個電視節目指，科大的醫科畢業生學習和香港相關的疾病，他們會在本港的醫院實習，也會是香港的註冊醫生，故此有信心大部分畢業生都會留在香港當醫生，或立志成為科學家，科大不會限制畢業生在香港工作的年期。

現時科技進步，智能產業盛行。霍泰輝指，科技是科大醫科生首年的必修科，可讓學生將來在產業發展方面運用。談及未能於臨床應用的基礎學科內容會減少，他指由於科大醫科屬第二學位課程，修讀四至五年已足夠。

霍亦提到，已有數十位海內外學者有興趣加入科大醫學院，另外，科大亦與港大、中大醫學院有合作共識，商討共享教學、科研和臨床資源，強調不會向這兩間大學「挖角」。

在教學醫院方面，科大早前已透露將會與聯合醫院及將軍澳醫院作教學醫院。至於是否與新啟用的啟德醫院作為教學醫院，霍就指正與政府密切磋商，會適時公布相關安排，期望教學醫院有足夠的教學材料和設施，同時亦不要與科大距離太遠。

