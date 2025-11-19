科大建醫學院｜醫管局聯網前總監：港府冀發展國際醫療創新樞紐 科大更符合定位｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官會同行政會議批准交由科技大學籌備本港第三間醫學院，目標在 2028 年迎來第一批 50 名醫科學生。醫管局港島東聯網前總監陸志聰今早（19 日）電台節目表示，港府期望本港成為國際醫療、研究創新樞紐，第三間院校如果以嶄新思維發展醫學院可能更有優勢，對於本港的整體長遠發展亦有好處。至於病人政策連線主席林志釉在同一個節目就表示，組織一直倡議由科大建立第三間醫學院，現時的結果是「實至名歸」；林又認為隨著科大醫學院的發展，收生數目可以逐步提升，又期望畢業生能夠善用他們的研究強項提升醫療效率。

陸志聰：再用傳統方式規劃或局限課程創意

陸志聰在港台節目《千禧年代》表示，政府從科大、理大和浸大當中選擇其一，需要考慮很多因素，他相信科大提出的方案相對符合政府對第三間醫學院的期望，其餘兩間大學就可能將焦點放在其他位置；陸又表示科大財政實力雄厚，現時會自資興建醫學大樓，可以減少政府的公帑負擔，亦有一定優勢。

被問到科技大學目前無醫療課程，未有足夠教學經驗，陸志聰表示要視乎政府的願景，如果他們期望第三間醫學院跟以往兩間有所不同，再用回過往傳統方法規劃反而會局限課程設計的創意。陸又說，人工智能、大數據、機械人，以及生物科學等發展近年急速發展，如果第三間醫學院有較開放的心態籌劃課程，效果可能更好。

科大提早準備前期工作 首屆學生有望 2028 年入學

對於 2028 年要迎接第一批 50 名學生，陸志聰同意時間表具挑戰性，不過他相信科大已經準備了很多前期工作，過程當中已經跟不同世界有名醫學院有協議，包括物色教授和科研人員，提供支援甚至借調，就可以加快整體籌備進度。陸又提到，科大醫學院以第二學位形式收生，學生必然有工作經驗，心態上亦更成熟，如果要培養科研人員，進度亦會較快，對於香港未來科研人員供應和水平絕對有幫助。

林志釉期望本地學生比例達 90%

至於林志釉在同一個節目亦表示，留意到科大醫學院以第二學位形式收生，相信學生都比較成熟和具責任感，畢業後留港服務的機會相信更大。他又回顧中大在 1981 年成立醫學院，當初都是招生數十人，跟現時科大的情況差不多，但發展至今已經每年招生 200 多人，認為科大假以時日都可以逐步擴展收生規模，他又建議科大在招收本地學生的比例達到 9 成，其餘 1 成留給非本地學生以促進交流。

研究型畢業生可提升醫療效率

林志釉預計，因為科大醫學院的定位關係，學生將會吸收人工智能、大數據、機械人，以及生物科學等新知識，更能夠應付新時代的需要。被問到研究型畢業生會否對臨床治療幫助不大，林志釉認為不需要太擔心，因為研究型醫生都會抽一些時間處理臨床工作，這對他們的研究都有得著；而從過往經驗而言，新科技亦可以讓病人接受的治療更加精準，減少犯錯。