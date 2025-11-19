新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
科大承諾分25年投入逾70億元籌辦新醫學院 全球招聘創院院長(鄔卓然報道)
【Now新聞台】科大獲批籌辦本港第三間醫學院，校董會主席沈向洋指，科大已向政府承諾分25年投入逾70億元籌辦醫學院。
本港第三間醫學院科大醫學院預計在2028年開學，學生會先在清水灣校園上學，牛潭尾校舍建好時就會搬過去。
政府日前指會與科大以約一比一支持醫學院發展，科大指已向政府承諾分25年投入逾70億元。
科大校董會主席沈向洋：「我們的財政儲備，應該是香港那麼多間公立大學中，除了香港大學、中文大學之外，應該我們是最充分，以及我們這麼多年沒有借錢、欠錢，已經有捐款人與校長、我們學校，已經有很多接觸我們，所以總之很有信心。」
科大指，現時已有6名臨床教授到任，36名海內外資深學者已簽署加盟意向書，會繼續在全球招聘創院院長及教授。收生方面，由於本港現有兩間醫學院，主要都是招收第一學位，科大就會招募本身已有學位的學生，首批會有50名，形成「錯位」發展。
科大校長葉玉如：「在2028年希望收取的學生，是他們有生物科學方面的背景，但隨著醫學院發展，我們亦會希望可以收取一些例如人文科學、其他領域，甚至人工智能背景的學生，所以收生方面，我們已經有一套計劃。」
科大校董會顧問小組主席梁智鴻：「他會否留在香港工作呢，我相信問題不是強制，問題是我們有否機會給予他事業發展進步，如果科大做完後，他有好的科研，為何不留下來呢？」
科大指會在未來兩周跟政府商討，用哪間醫院作為教學醫院。
#要聞
其他人也在看
科大籌辦第3間醫學院 將自資20億建醫學樓 目標2028年迎50新生
【on.cc東網專訊】鑑於本地醫療人手短缺，政府早前提出於北部都會區預留土地成立本港第3間醫學院，及後浸會大學、理工大學和科技大學相繼表態有意籌辦，並提交建議書。港府今日(18日)宣布由科技大學籌辦本港第三間醫學院，指科大的方案策略定位非常清晰，融合科研與醫療於on.cc 東網 ・ 1 天前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
科大擊敗理大、浸大籌辦新醫學院｜本港千萬富翁人口增至 39.5 萬人｜許紹雄出殯 契女佘詩曼哭腫雙眼 ｜11 月 18 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 18 日，星期二。受強烈東北季候風影響，今晚至明早天氣顯著轉涼，本港市區氣溫會逐步降至約 14 度，新界部分地區更會寒冷。明日日間多雲乾燥，最高約 17 度，吹清勁偏北風，紫外線指數預測約為 4 ，屬中等水平，大家記得添衣保暖兼多喝水。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
Google Play 2025 香港年度最佳名單：八達通「最幫手」、 SD 高達 G 世代 永恆是「最佳遊戲」、RoboNeo「最具潛力」！
Google Play 香港今日正式公佈 2025 年度最佳排行榜，今年共有 17 款應用程式及遊戲脫穎而出。今年的得獎名單反映了三大核心科技趨勢：生成式 AI 的普及、港人對實用生活工具的依賴，以及跨裝置遊戲體驗的全面升級。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
千萬富翁｜調查：每14個香港人就有一個千萬富翁 身家中位數2050萬
花旗香港公佈的「香港千萬富翁調查報告2025」結果顯示，截至今年中 ，本港千萬富翁人口約39.5萬人，較去年多...BossMind ・ 18 小時前
港千萬富翁增至近40萬人 花旗：平均34歲賺首個100萬
花旗香港公布「香港千萬富翁調查報告2025」，至今年中，香港有約39.5萬個千萬富翁，較去年底增約1.2%，該個群組累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，而股票和基金為其主要投資工具。信報財經新聞 ・ 10 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北都發展｜新世界夥華潤置地元朗南1800伙住宅項目動工 黃少媚：1500萬方呎農地儲備加快釋放
新世界發展（017）與華潤置地合作發展的北都元朗南住宅項目首幅用地最近完成補地價後隨即動工，兩項目合共可提供約...BossMind ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！
這個可能是今年黑五最令人驚呼的平板優惠來了！Samsung 針對學生與小資族推出的熱門機型 Galaxy Tab S6 Lite 2024年版在 Amazon 上驚現四八折優惠，僅以 US$159 （約 HK$1,243) 的低價價格促銷，還要免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 25 分鐘前
澳門第十九年派錢 岑浩輝宣佈合資格永久居民明年獲發一萬元
澳門行政長官岑浩輝今日（18 日）在立法會發表題為「銳意改革提效能，聚力攻堅促多元」的 2026 年施政報告。幾乎已成指定動作的「現金分享計劃」明年繼續，合資格永久性居民獲發一萬元、合資格非永久性居民六千元。敬老金維持每年一萬元，養老金每月 3,900 元，結婚津貼則調升至四千元。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
華懋24.75億元奪荃灣永順街地 高估值上限逾26% 樓面呎價5,692元破紀錄！
近月樓市回暖，賣地市場同步轉旺。荃灣永順街商住地皮上周五（14日）截標，短短4日即開標，由華懋以24.75億元擊退其餘8個財團中標，折合樓面呎價約5,692元，較市場估值上限高出約26.5%，並創2011年政府恢復主動賣地以來，荃灣區住宅官地樓面呎價新高。28Hse.com ・ 3 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
壽司郎殺入日出康城開分店 網民：將軍澳綫差一站齊晒似玩大富翁｜網上熱話
日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎Sushiro」在香港大受食客歡迎，近年不斷擴張開設分店，遍佈港九新界40間分店，更即將殺入將軍澳日出康城，目前正圍封裝修，有網民笑言壽司郎「好似大富翁咁買哂啲車站，全條將軍澳綫都有齊喇」，但亦有人指將軍澳區內車站仍有調景嶺未被進駐。am730 ・ 1 天前
中國人尋找日本旅遊替代品 擠出千億市場 港版「小京都」能否受惠？
中日關係持續惡化，有專家估計，待中國的「限日令」形成後，日本經濟每年將損失高達超過1100億港元。在潛在龐大損失背後，從另一角度，這股原本投向日本的中國人消費力，終將要尋找出路，其中韓股的旅遊板塊已率先受惠上揚，至於本港向來擁有不少「和風」景點，未知入境遊經濟能否分一杯羹Yahoo財經 ・ 1 天前
公募基金大減持！小米Q3業績超預期今早盤仍跌破40港元大關 專家直指三大隱患
小米集團 (01810-HK) 股價周三 (19 日) 在港股持續走弱，一度跌深至每股 38.22 港元，股價跌幅超 3%，正式跌破 40 港元大關，且較 6 月最高點跌鉅亨網 ・ 2 小時前