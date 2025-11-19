科大承諾分25年投入逾70億元籌辦新醫學院 全球招聘創院院長(鄔卓然報道)

【Now新聞台】科大獲批籌辦本港第三間醫學院，校董會主席沈向洋指，科大已向政府承諾分25年投入逾70億元籌辦醫學院。

本港第三間醫學院科大醫學院預計在2028年開學，學生會先在清水灣校園上學，牛潭尾校舍建好時就會搬過去。

政府日前指會與科大以約一比一支持醫學院發展，科大指已向政府承諾分25年投入逾70億元。

科大校董會主席沈向洋：「我們的財政儲備，應該是香港那麼多間公立大學中，除了香港大學、中文大學之外，應該我們是最充分，以及我們這麼多年沒有借錢、欠錢，已經有捐款人與校長、我們學校，已經有很多接觸我們，所以總之很有信心。」

科大指，現時已有6名臨床教授到任，36名海內外資深學者已簽署加盟意向書，會繼續在全球招聘創院院長及教授。收生方面，由於本港現有兩間醫學院，主要都是招收第一學位，科大就會招募本身已有學位的學生，首批會有50名，形成「錯位」發展。

科大校長葉玉如：「在2028年希望收取的學生，是他們有生物科學方面的背景，但隨著醫學院發展，我們亦會希望可以收取一些例如人文科學、其他領域，甚至人工智能背景的學生，所以收生方面，我們已經有一套計劃。」

科大校董會顧問小組主席梁智鴻：「他會否留在香港工作呢，我相信問題不是強制，問題是我們有否機會給予他事業發展進步，如果科大做完後，他有好的科研，為何不留下來呢？」

科大指會在未來兩周跟政府商討，用哪間醫院作為教學醫院。

#要聞