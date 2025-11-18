科大擊敗理大、浸大籌辦新醫學院｜本港千萬富翁人口增至 39.5 萬人｜許紹雄出殯 契女佘詩曼哭腫雙眼 ｜11 月 18 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 11 月 18 日，星期二。受強烈東北季候風影響，今晚至明早天氣顯著轉涼，本港市區氣溫會逐步降至約 14 度，新界部分地區更會寒冷。明日日間多雲乾燥，最高約 17 度，吹清勁偏北風，紫外線指數預測約為 4 ，屬中等水平，大家記得添衣保暖兼多喝水。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】醫務衞生局局長盧寵茂表示，行政會議已接納籌備新醫學院工作組建議，從香港浸會大學、香港理工大學及香港科技大學 3 份計劃書中，選定科大籌辦本港第 3 間醫學院。科大計劃自資約 20 億元，在清水灣校園興建醫學大樓，政府目標是於 2028 年迎來首批約 50 名醫科學生，並在 2032 年培養出首批畢業生投入實習。

廣告 廣告

香港科技大學

【Yahoo 新聞】阿聯酋航空貨機 EK9788 今年 10 月由迪拜飛抵香港國際機場，降落北跑道後滑出跑道墮入海中，撞擊地面保安車輛，導致車上 2 名安保人員死亡。民航意外調查機構今日公布初步報告，指涉事貨機在起飛前已知悉第 4 號發動機反推裝置失靈，但在「最低設備清單」容許下仍可在特定限制下運作，並獲監管當局接納。

報告指，航程中飛機一直運作正常，直至在香港落地後減速期間，駕駛艙顯示及警告系統（EICAS）出現自動煞車訊息，其後自動煞車解除，機組隨即改用手動煞車，機長亦從副機長手中接管控制。飛行數據記錄顯示，機長接手後，第 4 號發動機推力在 3 時 52 分 30 秒增加至約 90% N1 正推力，其後進一步升至約 107% N1 ，即在飛機應該減速時卻處於「全速前進」狀態，而推力桿亦被發現置於最大前推位置。

雖然其餘 3 個發動機其後曾再次嘗試啟動反推裝置，但相關操作已在飛機偏離跑道後才進行，未能阻止事故。飛機其後轉向左側，經過滑行道旁位置發生跑道偏離，並撞毀機場圍欄及一輛地面保安車，連車輛一同墮海。調查機構指，下一步會深入分析飛行數據，檢視系統工程及維修紀錄、機師經驗及人為因素等，以釐清事故成因及促成因素。

飛機繼續穿過機場的圍欄，最終墜入海中，地面車輛上的 2 名安保人員罹難 。

【Yahoo 新聞】中電及港燈今日同時公布明年電費調整。由明年 1 月 1 日起，中電平均淨電價將下調 2.6% 至每度電約 1.406 元，比 2025 年減少 3.7 仙。公司解釋，由於國際燃料價格回落，燃料調整費會減少 6.9 仙至每度電約 39.4 仙，但在營運成本上升壓力下，平均基本電價則會上調至每度電約 1.012 元。

港燈方面，明年 1 月平均淨電費為每度電約 1.633 元，按年下調 3.7 仙，減幅 2.2%。燃料調整費將由今年 1 月的 44.1 仙降至 35.4 仙，即減少 8.7 仙。不過，港燈指因需要投資更新和強化電力基建，加上營運成本上升， 2026 年基本電費將提升至每度電約 1.279 元，比 2025 年多 5 仙。以每月用電 275 度的住宅客戶為例，明年 1 月電費約為 352.1 元，較今年同期節省約 10.1 元。

【今日重點財經新聞】

【鉅亨網】美國威廉與瑪麗學院旗下研究機構 AidData 最新報告指出，中國近年海外放貸方向出現重大轉變，美國已成為中國官方資金的最大接受國，顯示其借貸策略正由以往聚焦開發中國家，轉向支持高收入及中高收入國家。

花旗調查：本港千萬富翁人口增至 39.5 萬人 續看好明年股市

【AASTOCKS】花旗香港發布最新調查指，今年本港資產淨值達 1,000 萬元或以上的「千萬富翁」人口增至約 39.5 萬人，佔 21 至 79 歲人口約 7%，較 2024 年的約 39 萬及 2023 年的約 31 萬持續上升。這批人士的總資產淨值中位數為約 2,050 萬元，高於 2020 年的約 1,550 萬元，而流動資產中位數則約 1,000 萬元。

【Yahoo 地產】長實早前在洪水橋樓盤「#LYOS」出現撻訂潮時，已明言若單位重售價低於原成交價，會向買家追討差價。最新報道指，現時至少有 8 名撻訂買家被長實入稟追討，其中 3 名購入沙田「名日・九肚山」單位的買家，被分別追討約 216 萬、 272 萬及 740 萬元差價，最終遭法院頒令破產，而相關單位重售成交價仍逾 2,000 萬元。

文章指出，買得起上述豪宅單位的，除了內地客，亦可能是醫生、律師等高收入專業人士，但一旦被頒令破產，影響遠超「捱 4 年破產期」那麼簡單。按現行規定，破產人士或不得在部分專業領域執業，包括律師、地產代理、券商，亦不能出任公司董事；如買家為公務員，破產管理署須通知其部門及相關當局，對其晉升及仕途構成壓力，有機會因此選擇離職。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】資深演員、外號「Benz 雄」的許紹雄，上月 28 日因癌症引致多重器官衰竭離世，享壽八十有餘（實齡 75 歲）。今日早上於殯儀館以私人形式舉行大殮儀式並出殯，靈柩隨後奉移火化。早上 9 時前，林子祥與高海寧已抵達靈堂致哀，高海寧在儀式開始前先行離開；至於許紹雄的契女佘詩曼則戴上墨鏡，由好友梁靖琪陪同到場，情緒明顯激動，被形容哭到雙眼浮腫。

靈堂於下午開放予公眾弔唁，多名市民排隊進場向「Benz 哥」作最後道別，場內花籃排滿各處，猶如「花海」，反映其生前人緣甚佳。昨天設靈期間，圈中好友亦陸續現身，其中曾在《使徒行者》系列合作的苗僑偉（「三哥」）受訪時難掩哀傷，指許紹雄一直將病情收得很緊，早前大家還曾相約到其家中聚餐，之後便是得悉對方病危後趕往醫院探望。他感歎多年合作的老拍檔先行一步，只能用「好心痛」形容心情。

許紹雄出殯

【Yahoo 娛樂圈】應屆香港小姐亞軍施宇琪（ Angela ）學歷亮眼，小學及初中就讀本港頂尖名校，高中因父親工作關係到新加坡國際學校修讀 IB ，並以 45/45 滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學並以一級榮譽畢業。入行前，她曾在投資銀行擔任股票期權交易員，累積約 5 年金融業經驗，為參選港姐更減重約 14 公斤。不過，她坦言選後曾一度對前途感到迷失。

【東方日報】台灣藝人王大陸早前被指支付約 360 萬新台幣（約 90 萬港元），透過所謂「逃兵集團」偽造醫療文書以規避兵役，被檢方依偽造文書等罪嫌起訴，目前已按規定服一年替代役。案件同時牽出修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰 5 名男藝人，同被指涉逃兵。

案件今日首度在法院舉行準備程序庭。王大陸於庭上起立鞠躬，當庭認罪並表示是「因無知犯下的錯誤」。他供稱，曾在國父紀念館一帶及住所多次與集團首腦陳志明會面，先後以現金及匯款方式支付合共 360 萬元，並把健保卡及身份證交由對方處理，由其手下冒名就醫、偽造高血壓病歷，企圖獲判免役；計劃最終因陳志明入獄等原因告吹，其後他又聲稱證件遺失申請補發，遭檢方指控涉及偽造文書。辯護律師則強調王大陸已服役約 9 個月，全程態度坦承，盼法院考慮改判緩刑或易科罰金。