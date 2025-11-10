科大新技術實時觀測清醒小鼠大腦活動 毋需打開顱骨、麻醉 冀推進腦神經疾病研究︱Yahoo

自適應光學多光子顯微鏡

【Yahoo健康】有關人類大腦的研究，一向是科學家渴望鑽研的領域。香港科技大學近日便有所突破，其工學院研究團隊，開發出「高分辨率實時腦成像技術」，首次讓科學家能在小鼠清醒、自然活動的狀態下，非侵入式地觀測腦部結構與細胞活動。是次研究結果，已刊登於國際期刊《自然通訊》。

團隊表示這項技術是全球首創，不僅提升了成像速度與精度，更為人類大腦及神經疾病的研究打開新方向，冀未來可助研究阿茲海默症、帕金遜症、腦癇症等神經退化疾病的發病機制，並推進精神健康、學習與記憶等領域的研究進程。

廣告 廣告

「自適應光學多光子顯微技術」可穿過顱骨進行活體成像。

小鼠清醒狀態下 難觀察大腦運作

過去雖亦有磁力共振成像（MRI）、腦電圖（EEG）等技術去分析腦部活動，但受限於解析度，難以清楚呈現大腦的微觀結構與動態機制。由於小鼠的大腦，在基因與生理結構上與人類高度相似，長期被用作神經疾病研究的重要模型。然而，現有成像過程多需使用麻醉，影響血液循環及神經活動，令觀測結果與自然狀態下相差甚遠。

此外，小鼠在清醒時的自然移動亦會導致影像模糊，使得觀測腦部深層區域的細微變化極具挑戰。

以「自適應光學多光子顯微技術」對清醒小鼠的大腦小膠質細胞進行高分辨率成像，圖像比現有技術清晰。

「MD-FSS」讓腦圖像更清晰

由科大團隊開發的新技術「數字復用焦點感測與整形」（Multiplexing Digital Focus Sensing and Shaping，簡稱 MD-FSS），便有助突破限制。這項技術在團隊 2022 年發表的「ALPHA-FSS」基礎上再進化，結合多光子顯微鏡的高解析度優勢，能在不需打開顱骨、不使用麻醉的情況下，觀測清醒小鼠大腦的動態變化。

MD-FSS 透過多束雷射光同時在大腦中運作，產生非線性干涉效應，並以數位方式快速解碼訊號。這種方法令測量時間縮短至 0.1 秒內，比以往技術快超過十倍，能實時追蹤神經元、膠質細胞及血流的活動情況。

科大電子及計算機工程學系教授瞿佳男表示，新技術可快速校正像差，「成像更穩定清晰，不會對腦組織造成損傷，亦能真實反映大腦在清醒狀態下的自然運作。」

科大工學院電子及計算機工程學系教授瞿佳男

助精神健康與腦病研究

多光子顯微鏡的分辨率，比腦電圖或電腦斷層掃描高出數百倍，配合 MD-FSS 後，能清晰觀察單個神經元、免疫細胞甚至微細毛細血管的運作。團隊亦再進一步，將技術構建為「自適應光學多光子顯微平台」，可同時追蹤免疫細胞的功能變化、測量血流速度，以及觀察神經細胞在思維與感知處理時的活躍模式。

團隊表示，研究成果為神經科學家提供了新的觀察窗口，未來有助研究阿茲海默症、帕金森症、腦癇症等神經退化疾病的發病機制，並推進精神健康、學習與記憶等領域的基礎研究。

瞿佳男（左）與電子及計算機工程學系博士生傅奕銘（中）及佘鎮濤（右）均為論文共同作者。

設計時預留「升級」空間

瞿佳男指出，團隊在設計 MD-FSS 時已預留升級空間。現時系統使用八束弱雷射光進行測量，未來隨着光控技術提升，將能擴展至數十甚至上百束光線，進一步提升成像速度與範圍。「未來，科學家可用這項工具觀察大腦的快速反應與網絡互動，深入了解疾病如何影響神經活動，推動腦科學與醫學研究邁向新里程。」