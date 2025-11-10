iHerb雙11優惠全網限時74折
科大新技術實時觀測清醒小鼠大腦活動 毋需打開顱骨、麻醉 冀推進腦神經疾病研究︱Yahoo
【Yahoo健康】有關人類大腦的研究，一向是科學家渴望鑽研的領域。香港科技大學近日便有所突破，其工學院研究團隊，開發出「高分辨率實時腦成像技術」，首次讓科學家能在小鼠清醒、自然活動的狀態下，非侵入式地觀測腦部結構與細胞活動。是次研究結果，已刊登於國際期刊《自然通訊》。
團隊表示這項技術是全球首創，不僅提升了成像速度與精度，更為人類大腦及神經疾病的研究打開新方向，冀未來可助研究阿茲海默症、帕金遜症、腦癇症等神經退化疾病的發病機制，並推進精神健康、學習與記憶等領域的研究進程。
小鼠清醒狀態下 難觀察大腦運作
過去雖亦有磁力共振成像（MRI）、腦電圖（EEG）等技術去分析腦部活動，但受限於解析度，難以清楚呈現大腦的微觀結構與動態機制。由於小鼠的大腦，在基因與生理結構上與人類高度相似，長期被用作神經疾病研究的重要模型。然而，現有成像過程多需使用麻醉，影響血液循環及神經活動，令觀測結果與自然狀態下相差甚遠。
此外，小鼠在清醒時的自然移動亦會導致影像模糊，使得觀測腦部深層區域的細微變化極具挑戰。
「MD-FSS」讓腦圖像更清晰
由科大團隊開發的新技術「數字復用焦點感測與整形」（Multiplexing Digital Focus Sensing and Shaping，簡稱 MD-FSS），便有助突破限制。這項技術在團隊 2022 年發表的「ALPHA-FSS」基礎上再進化，結合多光子顯微鏡的高解析度優勢，能在不需打開顱骨、不使用麻醉的情況下，觀測清醒小鼠大腦的動態變化。
MD-FSS 透過多束雷射光同時在大腦中運作，產生非線性干涉效應，並以數位方式快速解碼訊號。這種方法令測量時間縮短至 0.1 秒內，比以往技術快超過十倍，能實時追蹤神經元、膠質細胞及血流的活動情況。
科大電子及計算機工程學系教授瞿佳男表示，新技術可快速校正像差，「成像更穩定清晰，不會對腦組織造成損傷，亦能真實反映大腦在清醒狀態下的自然運作。」
助精神健康與腦病研究
多光子顯微鏡的分辨率，比腦電圖或電腦斷層掃描高出數百倍，配合 MD-FSS 後，能清晰觀察單個神經元、免疫細胞甚至微細毛細血管的運作。團隊亦再進一步，將技術構建為「自適應光學多光子顯微平台」，可同時追蹤免疫細胞的功能變化、測量血流速度，以及觀察神經細胞在思維與感知處理時的活躍模式。
團隊表示，研究成果為神經科學家提供了新的觀察窗口，未來有助研究阿茲海默症、帕金森症、腦癇症等神經退化疾病的發病機制，並推進精神健康、學習與記憶等領域的基礎研究。
設計時預留「升級」空間
瞿佳男指出，團隊在設計 MD-FSS 時已預留升級空間。現時系統使用八束弱雷射光進行測量，未來隨着光控技術提升，將能擴展至數十甚至上百束光線，進一步提升成像速度與範圍。「未來，科學家可用這項工具觀察大腦的快速反應與網絡互動，深入了解疾病如何影響神經活動，推動腦科學與醫學研究邁向新里程。」
其他人也在看
操盤手札記│AI泡沫真亦假 應用規模定輸贏（割柑人）
由泡沫化指標去睇，包括資金流入規模空前龐大、企業估值遠超盈利能力、企業公布大計但未備足夠資金、燒錢浪潮引發集資浪潮等，AI確有泡沫跡象；不過，市場唔係一面倒咁睇。Yahoo財經專欄 ・ 26 分鐘前
港創科新定位 對接科技救國戰略 響應十五五建議 重構制度人才及教育
中共中央《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）正式發表，在中美科技角力與地緣格局重塑的背景下，「科技自立自強水平大幅提高」成為主要應變對策。美國持續擴大晶片與高端技術封鎖、供應鏈「去中化」成為共識；北京選擇以科技現代化作為「中國式現代化」，以及維繫國家安全穩定的底層支撐。這場自立自強不僅是技術問題，亦是制度、人才及教育的重構。信報財經新聞 ・ 4 小時前
哥迪奧拿：1000場奪「利」夠難忘
【Now Sports】以3:0大勝利物浦後，曼城領隊哥迪奧拿期望藉這場勝仗，向世人證明他們已經準備好挑戰英超冠軍，同時也對於能在教職生涯1000場里程碑中擊敗紅軍，感到榮幸。這場大戰是哥迪奧拿（Pep Guardiola）第1000場領軍，結果收下他的第716場勝仗：「感謝球員和工作人員，給了我一份難忘的禮物，戰勝了我在執教生涯中遇到的最強大對手。很高興能和利物浦交手，然後在經歷了這麼多場較量後，還能看到雲迪克、羅拔臣和沙拿，而今晚我和我的孩子（球員）們在一起，真是個特別的夜晚。」由於榜首的阿仙奴前一天失分，曼城周日大破利物浦後，已經和兵工廠的差距縮減至4分。哥迪奧拿說：「我想賽前，利物浦和己隊都會覺得『哇，他們（阿仙奴）失分了，還失了兩球』......但最終，我們其中一隊還是要贏，才能追趕對方；我告訴球員，我們要相信自己可以爭奪英超冠軍，有能力與這些球隊並肩作戰，今天做到了。」隊長賀賓迪亞斯也認同哥迪奧拿之言：「我們就是為這樣的大戰而生，然而每個人全力以赴，願意為身邊的隊友犧牲，這才是關鍵。從上季開始，我們就一直在重建，一些球員離開後，也迎來了一些新面孔，但實力正在不斷改善，我now.com 體育 ・ 1 小時前
基因編輯新突破 科學家成功修改基因或可永久降低壞膽固醇 減少終身服藥需要︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國研究人員首次利用 CRISPR 基因編輯技術，有望永久降低膽固醇水平，或可令部分患者毋須終生服藥。新研究結果刊登於《新英倫醫學雜誌》，並於美國心臟協會在新奧爾良舉行的年會上發表。Yahoo 健康 ・ 17 小時前
新疆毛語錄「為人民服務」飛行地標獲列為文物 將加強科學修復與保護 曾被越野車破壞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】毛語錄「為人民服務」巨幅飛行地標早前遭越野車輛破壞，事件於 9 月在網上引起社會關注。哈密市文化體育廣播電視和旅遊局日前宣布，新疆戈壁灘上的「為人民服務」及其他 4 處巨幅飛行地標，已正式被認定為縣級文物保護單位。當局表示，未來將以更科學規範的方式加強保護與利用。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 20 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 56 分鐘前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 18 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 4 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 19 小時前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 1 天前
吳亦凡3度被傳死在獄中 官方至今仍未證實
EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡在內地涉及強姦、聚眾淫亂，2022年11月被判刑13年，附加驅逐出境，近日突然瘋傳他疑似在獄中絕食身亡，詳細搜尋發現，本月1日大量社交網帳號發布帶有「吳亦凡去世」標籤的話題，但都是「真的假的？」「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容，依照內地司法程序，在押人員發生重大變故，必須由監獄或司法機關通報，目前無任何官方披露消息。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前