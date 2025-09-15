科大新生需完成防騙評估 未通過不得進入圖書館

【on.cc東網專訊】今年上半年共有957名專上院校學生被詐騙，最大一宗損失金額更達1,097萬港元。有見及此，多間本地大學陸續推出防騙教育，其中香港科技大學宣布，新學年起所有新生必須於本月21日或之前通過「防騙評估」（Anti-Scam Challenge），否則將會被暫停圖書館帳戶，不能進入圖書館及使用圖書館資源，直至完成評估為止。

該防騙評估設有15條隨機多項選擇題，由本月1日起供新生作答，新生需取得至少50%的正確率才算通過。就該舉措，科大表示十分關注近年頻繁發生的各類騙案，要求新生在指定日期前完成評估並達到一定標準，是為確保重要的安全教育能夠得到所有新生充分重視，至於暫停未按時完成評估的同學其圖書館帳戶並非懲罰，而是為鼓勵學生積極參與。

執法部門近年跟大學學生辦事處合作，推出防騙問卷。9間大學新學年均安排學生必須完成防騙問卷或學習套件。其中港大要求新生強制測驗，所有2025/26學年新生須完成新版「反詐騙網上學習套件」測驗並取得合格成積；未按時完成者，將暫停部分校園設施如圖書館和學習空間使用權限。校方在開學前亦為新生安排線上講座，邀請新生及家長參與。

除了科大外，多間本地大學亦有推行類似措施，其中港大亦已於今年1月開始實行，該校學生需填寫執法部門設計的防騙問卷，否則無法進入圖書館或學習空間。而教大亦針對非本地新生特別設計「防範最常遇詐手法」問卷，學生須於接受入學取錄時完成並通過問卷測驗，才能上傳照片辦理學生證，所有本地及非本地新生亦須於入學前完成執法部門設計的反詐騙問卷，才可領取實體學生證。同時，所有在校學生於每學年開始前須通過問卷測驗，否則無法使用圖書館及預訂校內運動設施。

至於理大去年已開始要求學生完成網上訓練課程及測驗，中大要求內地學生及其家長須參加開學前舉辦的防騙活動，城大則表示會與本地電訊商合作，為學生提供可靠的電話及數據服務計劃，從源頭堵截可疑來電。

