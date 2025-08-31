科大深港協同創新研究院與大學實驗室優勢互補 研發隔熱塗層令建築物降溫

【Now新聞台】科大2020年設立深港協同創新研究院，研發隔熱塗層令建築物降溫，以減少耗電量。校方期望研究院與大學實驗室優勢互補。

在建築物的外層塗上這個隔熱塗層，就可令建築物溫度降低5度，減少耗電量。

這是科大位於深圳的深港協同創新研究院綠色可持續開放實驗室其中一個研發項目。研究院執行總監高凌雲說，研究院能與大學實驗室互補。

科大深港協同創新研究院執行總監高凌雲：「大部分的教授其實已經在實驗室完成前端的研究，當我們需要到中游跟產業做更多結合，以及了解產業的需求，把我們的技術放到實際的場景上面去做概念研究及測試的時候，我們的實驗室就是最好的環境。」

深港協同創新研究院實驗室集群目前有18位教授參與，共設立17間實驗室，其中10間已設立初創企業，促進創新科技交流及合作。

校方形容科大一體雙校，允許香港與廣州分校的科研人員共享科研、創意及創業資源，亦計劃進駐北部都會區及河套的後續發展項目。

科技大學副校長鄭光廷：「我們將來會不會在香港這邊河套會有實驗室？一定會有。科大在香港河套區今年年底有兩個實驗樓已經完成，還有住房，所以科大已經有計劃在第一期就要進駐。將來在北部都會區，在技術人員跟河套的接軌，科技大學都有強烈的意願，也有計劃全力進駐。」

鄭光廷又指，香港的角色是進行技術開發及早期孵化，技術轉化則會到內地平台；深圳在地理位置上連接兩地，有助形成完整的科技科研發展制度及樞紐。

