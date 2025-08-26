渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
科大生涉愚人節發文威脅殺10人 押後10月再訊准保釋
一名20歲香港科技大學學生涉嫌於今年愚人節，發布內容提及威脅會殺死10人的文字，被控一項發送威脅殺死某人的文字罪。案件今日（26日）於觀塘裁判法院再訊，被告暫毋須答辯。裁判官彭亮廷應辯方要求，將案件押後至10月10日再訊，以待被告索取法律意見。被告續准以20萬元保釋。
20歲被告杜茂森，報稱香港科技大學學生，為持有香港身分證的中國籍人士，在庭上由普通話傳譯員協助應訊。控罪指，他於2025年4月1日，在香港將其明知內容為威脅殺死10名人士的文字惡意送出。
辯方稱，被告將會改由資深大律師謝志浩代表，辯方申請押後案件，以待被告索取法律意見。控方不反對押後。彭官批准押後案件至10月10日再訊。
案件編號：KTCC648/2025
原文刊登於 AM730
