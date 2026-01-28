科大研發AI模型預測對流雲 提前4小時預報強雷雨發展

【Now新聞台】科大研發一套人工智能模型能提前預測帶來大雨的強對流動向，準確度較現時高逾15%。

研究團隊由科大與哈爾濱工業大學深圳分區及國家氣象局的學者組成。團隊表示，現行的天氣預報主要依賴地面雷達，靠數值模式模擬大氣狀態，一般只能提前20分鐘至兩小時預報暴雨，而最新研發的人工智能運算框架，則是利用基於衛星數據的深度擴散模型，預測對流雲形成能提前4小時預報雷暴發展，準確度較現時高一成半。

團隊認為模型有助應對日益嚴峻的氣候挑戰，正與天文台商討合作應用模型。

廣告 廣告

科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧：「它比較早期能看到對流從無到有的產生過程，當然這個衛星數據是比較大範圍的覆蓋，覆蓋的區域比地面雷達可能是數十公里，衛星的覆蓋範圍都是數千公里，而且它是不間斷的，比如說一天24小時、每15分鐘就會給我們一張圖，所以它在這個數據上，有非常大的優勢。」

#要聞