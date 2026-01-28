專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
科大研 AI 天氣模型 提前四小時預測強雷雨 與天文台商合作冀今年夏季應用｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本港近年極端天氣反覆，去年夏季不足一個月內五發黑色暴雨警告。科大研發 AI 天氣模型，利用衛星從太空監測雲層變化，可提早 4 小時發現強對流活動形成，如暴雨、雷暴等，冀助政府和公眾提早部署，帶領研究團隊的科大土木及環境工程學講座教授蘇慧表示，模型雖未能精準提供本港分區天氣預報，但仍可監測周邊對流形成，結合地面雷達數據預測本港降雨的時間、地點和強度，正與香港天文台接觸，冀今年夏季可在天文台應用。
新 AI 模型可將預報提早 4 小時
現行天氣預報依賴地面雷達收集數據，包括溫度、濕度、風向等變化，用數值模式模擬大氣狀態，通常需要待對雲流發展完成後才能觀察到明顯天氣變化。對於快速發展而成的強對流系統，例如突發性的雷暴和暴雨，只能在 20 分鐘至 2 小時前才可精準預報。
科大研究團隊與國家氣象機構合作開發全新 AI 運算框架，利用衛星數據從太空監測運團變化，更早識別對流初形成的跡象。團隊在 2018 至 2021 年間使用中國風雲四號衛星取得的資料進行 AI 模型訓練，成功將預測雷暴、強降雨、冰雹等極端天氣將至的時間提早到 4 小時前，並保持每 15 分鐘更新一次天氣狀況的頻率，有助政府、應急部門和公眾提早部署。
有望結合地面雷達精準預測本港天氣
該模型覆蓋範圍面積達約 2,000 萬平方公里，可覆蓋範圍涵蓋中國大陸、東南亞、南韓等，惟本港天氣預報需涉及局部分區的天氣變化，需提供更精細的天氣預測。科大土木及環境工程學講座教授蘇慧指，該模型未能精準提供香港分區未來天氣狀況，但能預測到香港附近地區的形成的氣流，配合香港天文台的地面雷達監測，有助提前發現極端天氣形成的可能：「對於香港地區的降雨，這個模型如果可以結合地面雷達資料，降雨時間、地點、強度的預測都會是有的。」
蘇慧又指，團隊約兩星期前已經與香港天文台接觸，為其提供該演算程式，望今年夏季可以將模型應用在本港天氣預測。系統同時具商業化潛力，為能源、保險等行業提供更精準的風險預測，評估極端天氣帶來的影響。
其他人也在看
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 6 小時前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 3 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
兩餸飯老闆半年連開三舖 結合港式燒味逆市突圍 煤氣爐鑊氣助留客︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港人北上消費成風，本地餐飲業面對壓力，不過以「大份夾抵食」見稱的兩餸飯市場仍持續擴張。觀塘一間結合兩餸飯與燒味的店舖，近日在放工時段出現人龍，店內除多款家常餸菜外，更設有燒味掛檔，成為兩餸飯店中的少見組合。店主李生由零起步，短短半年內先後在觀塘、石門開店，並正籌備於港島堅尼地城開設第 3 間分店，逆市擴張。Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 23 小時前
《女神配對計劃》筍盤Matthew自爆打7份工年賺7位數 仍謙稱「一般家庭出身」
去年TVB嘅《女神配對計劃》中，其中一位女神關嘉敏Carman最後忍痛拒絕「錯的時間對的人」嘅姜卓文（細John）以及條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
鄭希怡自爆同老公梁學儲拍拖前各自有「好多對手」老公靠唔出聲避免鬧交
鄭希怡Yumiko早年北上發展成功，更一度移居上海，直到前年先回流返港，同老公梁學儲(Andy)及女兒梁子柔（梁浸浸）搬入複式大屋。早排Yumiko更參演TVB合拍劇《風華背後》，同汪明荃及黃宗澤有唔少對手戲。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
冬天是減重好時機！靠這3個簡單習慣，45歲從95kg穩穩瘦到74kg
冬天其實是適合減重的季節。一位45歲的過來人曾胖到95公斤，在經歷節食復胖與健身半途而廢的挫折後，最後靠著三項簡單的方法，成功減掉21公斤。這套方法不需挨餓也不必劇烈運動，只要透過生活習慣的調整，就能讓體重穩穩下降。姊妹淘 ・ 1 小時前
歐聯話題 ｜11隊大亂鬥 關鍵一戰爭入前8
歐聯聯賽階段迎最後一個比賽日，是淘汰賽前最緊張的一日，因為前8名可直入16強；暫時第3至第13名，這11支球隊實際只相差兩分，因此最後一戰的勝負，非常影響排名。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 1 天前
北海道貨車無視欄桿撞列車！ 司機50歲亡中國3男1女輕傷！
這通勤意外也太慘烈了吧？2026年1月26日上午10點25分，日本北海道根室市JR花咲線一列普通列車，從釧路開往根室途中，在平交道和一輛貨車猛撞。Japhub日本集合 ・ 1 小時前