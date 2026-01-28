科大研 AI 天氣模型 提前四小時預測強雷雨 與天文台商合作冀今年夏季應用｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本港近年極端天氣反覆，去年夏季不足一個月內五發黑色暴雨警告。科大研發 AI 天氣模型，利用衛星從太空監測雲層變化，可提早 4 小時發現強對流活動形成，如暴雨、雷暴等，冀助政府和公眾提早部署，帶領研究團隊的科大土木及環境工程學講座教授蘇慧表示，模型雖未能精準提供本港分區天氣預報，但仍可監測周邊對流形成，結合地面雷達數據預測本港降雨的時間、地點和強度，正與香港天文台接觸，冀今年夏季可在天文台應用。

博士後研究員代快、科大土木及環境工程學講座教授蘇慧

新 AI 模型可將預報提早 4 小時

現行天氣預報依賴地面雷達收集數據，包括溫度、濕度、風向等變化，用數值模式模擬大氣狀態，通常需要待對雲流發展完成後才能觀察到明顯天氣變化。對於快速發展而成的強對流系統，例如突發性的雷暴和暴雨，只能在 20 分鐘至 2 小時前才可精準預報。

科大研究團隊與國家氣象機構合作開發全新 AI 運算框架，利用衛星數據從太空監測運團變化，更早識別對流初形成的跡象。團隊在 2018 至 2021 年間使用中國風雲四號衛星取得的資料進行 AI 模型訓練，成功將預測雷暴、強降雨、冰雹等極端天氣將至的時間提早到 4 小時前，並保持每 15 分鐘更新一次天氣狀況的頻率，有助政府、應急部門和公眾提早部署。

有望結合地面雷達精準預測本港天氣

該模型覆蓋範圍面積達約 2,000 萬平方公里，可覆蓋範圍涵蓋中國大陸、東南亞、南韓等，惟本港天氣預報需涉及局部分區的天氣變化，需提供更精細的天氣預測。科大土木及環境工程學講座教授蘇慧指，該模型未能精準提供香港分區未來天氣狀況，但能預測到香港附近地區的形成的氣流，配合香港天文台的地面雷達監測，有助提前發現極端天氣形成的可能：「對於香港地區的降雨，這個模型如果可以結合地面雷達資料，降雨時間、地點、強度的預測都會是有的。」

蘇慧又指，團隊約兩星期前已經與香港天文台接觸，為其提供該演算程式，望今年夏季可以將模型應用在本港天氣預測。系統同時具商業化潛力，為能源、保險等行業提供更精準的風險預測，評估極端天氣帶來的影響。