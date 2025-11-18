科大籌辦新醫學院 擊敗理大、浸大 自資20億建醫學大樓 料2028年迎 50 醫科生｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】科技大學獲推薦籌辦本港第三間醫學院。醫務衞生局局長盧寵茂今（18 日）表示，行會接納籌備新醫學院工作組建議，在浸大、理大、科大共 3 份計劃書中，批准通過交由科大籌備新醫學院。科大會自資 20億在清水灣興建一座醫學大樓，政府目標是2028年迎來第一批50名醫科學生。

盧寵茂：科大策略定位清晰

行政長官李家超在2024年《施政報告》，提出支持本地大學籌建第3間醫學院，籌備新醫學院工作組由醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮任聯席主席。工作組邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書，於今年5月至6月與提交建議書的香港浸會大學、香港理工大學和香港科技大學會面。

廣告 廣告

盧寵茂指，工作組根據 10 個考慮準則作評估，包括課程創新策略定位、教研人手、收生安排、課程結構、財政可持續性等，經評核後作出決定，期望三間醫學院可產生協同效應，提升本港醫療科研教育水平 。

被問到科大的優勝之處，盧寵茂表示，科技大學的方案策略定位清晰，全球視野廣闊，且財政實力雄厚，能符合政府的配對政策。他指，未來 25 年科大與政府出資的比例相若，「幾近一比一」，包括基建項目、營運費用等。

新校舍選址北都牛潭尾

政府會預留資源支持新醫學院發展，以教資會撥款資助的形式，作為醫學院營運資金。工作組將與科大敲定籌建方案細節，並簽定一份有關資金安排、課程認證等方面的備忘錄。政府目標是2028年迎來第一批50名醫科學生，在 2032 年有首批畢業生開始實習。

政府曾指，在北都牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。盧寵茂表示，該政策沒有改變，只是考慮到新醫學院和校舍未建成，所以科大提出在校園加建綜合大樓，作為由 2028年招生至牛潭尾的新校舍建成之間，教學和培訓的過渡安排。