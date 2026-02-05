科大與英特爾共建聯合實驗室聚焦高能效智能運算

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月5日 - 香港科技大學（科大）與英特爾宣布成立「香港科技大學-英特爾聯合實驗室」（聯合實驗室）。此核心項目是一項為期三年的研究計劃，重點探索高能效近記憶體運算架構，以應對人工智能應用在效能與能源效率方面的挑戰。通過軟硬件協同設計創新，雙方旨在為智能設備與可持續人工智能系統的未來發展提供技術基礎。



在科大首席副校長郭毅可教授、英特爾中國區董事長王稚聰先生及英特爾公司大學合作資深總監Gabriela Cruz THOMPSON女士的見證下，協議由科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授與英特爾中國研究院院長宋繼強先生簽署，標誌着聯合實驗室的正式成立。



鄭光廷教授表示：「聯合實驗室的成立，是呼應科大《策略發展計劃2031》中將『人工智能、未來運算與電子學』列為核心研究方向的重要實踐，體現了科大推動研究成果落地應用的持續努力。微電子作為科大重點科研領域之一，將通過融合我們在軟硬件協同設計與高能效近記憶體運算方面的研究優勢，共同探索高能效運算的新路徑。」



王稚聰先生表示：「英特爾長期致力於建設開放的生態，持續推動與學術界的合作，加速實驗室成果產業化應用落地。 香港科技大學在計算機科學與工程等領域積澱深厚，並在未來技術探索方面具有重要影響力。 我們期待與香港科技大學的學者們緊密協作，共同探索更高效、可持續的運算範式，踐行綠色技術創新與可持續發展。」



聯合實驗室將由科大電子及計算機工程學系講座教授兼方氏工程學講座教授謝源牽頭，聚焦於智能設備在運算、記憶體、I/O頻寬及能效等方面的技術挑戰開展研究。



