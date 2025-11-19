科大醫學院｜葉玉如稱已有 6 教授到任 全球招聘院長需「對中國、香港有認識」｜Yahoo

貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
【Yahoo 新聞報道】政府昨日（18 日）公布，委託香港科技大學成立本港第三間醫學院。科大校長葉玉如今（19 日）表示，會開始全球招聘院長，又提到已有 6 位臨床教授到任，並在傳媒提問下，介紹其中一位曾任澳洲國立大學的教授。葉玉如又提及，已有 36 位學者簽署加盟意向書，當中「好多都係來自香港。」
葉玉如指，院長的要求包括富有醫學教育經驗，以及「對香港有認識、對中國有認識。」被問科大獲選的原因，及擬投入的資金等，科大校董會主席沈向洋便指，科大將於未來投放逾 70 億元於建立新醫學院，又稱科大財務充裕，「應該除了港大、中大，財政（資源）係最充份。」
科大獲委託建立第三間醫學院後，外界隨即關注院長人選及人手招聘等。葉玉如在介紹人手招聘時，沒有主動透露 6 位教授及該批簽署加盟備忘錄的學者身份，亦沒有解釋當中是否有人來自現時的兩間醫學院，只稱 36 位學者中「好多都係來自香港。」
澳洲國立大學前院長任副教務長
在傳媒提問下，葉玉如介紹已於台下就坐的教授 Russell Gruen，並指他曾於澳洲國立大學（The Australian National University）任院長（Dean）。根據澳洲國立大學網站，Russell Gruen 為一名外科醫生，曾任 College of Health and Medicine 的院長。
Russell Gruen 在記者會後與在場傳媒交換名片，其在科大的職銜為「副教務長」（Associate Provost）、講座教授及臨床教授。
至於院長的人選，葉玉如稱已立即展開全球招聘，表示要求包括富有醫學教育經驗，對中國有認識及對香港有認識等。
稱教學醫院選擇未有定案
被問到人手招聘的狀況，以及需多少人才足夠，校董會顧問小組主席梁智鴻表示目前難以判斷，需要等開院後才能確定實際的需要。他指「請人係難，但佢哋已經做咗好多功夫」，又說之前詢問下，發現「原來好多人都有興趣」、「好有信心，請人唔係問題」。
外界另一個關注的事項，是在牛潭尾教學醫院落成前，近十年的時間中，科大會與哪一間醫院合作，作為教學醫院。有傳媒問及傳聞中的聯合醫院、啟德醫院及將軍澳醫院，葉玉如則重申，現時未有定案，會與政府及醫管局商討。
她又表示，除公立醫院後，亦會與私營醫院合作。根據科大提供的資料，私營醫療機構的名字包括養和醫院、港安醫院及東華學院。
梁智鴻：畀一間全科醫院就夠
梁智鴻則稱，所有教學醫院都是公立醫院，認為只要醫管局「畀一間全科醫院，做教學醫院就夠。」
科大醫學院將於 2028/29 學年提供首屆四年制 50 個「第二學位」內外全科醫學學位，葉玉如指希望收到的學生擁有生物科學背景，但隨醫學院發展，會希望再收取有人文科學，甚至人工智能研究背景的學生。她亦表示目前沒有開辦「第一學位」的計劃，指與現時兩所醫學院「錯位配合」的理念非常清晰，「現有的醫學院，他們優秀的學生，是以第一學位為主。」
