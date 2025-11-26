科大醫學院｜科大醫學院全球「搶人才」，霍泰輝強調醫生培訓首要──臨床實力，醫德為本！香港科技大學（科大）獲批籌辦本港第三間醫學院的消息，震動了整個醫療及教育界。面對本地醫生人才的殷切需求，科大校長資深顧問、新醫學院籌備委員會成員霍泰輝教授表示科大的籌備工作已進入「如火如荼」階段。

編輯：Medical Inspire｜圖片來源：facebook、Medical Inspire製圖

科大醫學院｜科大醫學院全球「搶人才」，霍泰輝強調醫生培訓首要──臨床實力，醫德為本！

霍泰輝教授日前透露，這場大規模的全球招聘計劃進展順利，吸引了大量海外頂尖人才主動接觸，印證了科大新醫學院的理念極具吸引力。科大籌辦新醫學院的一大挑戰，是如何在競爭激烈的國際環境中，建立具備國際水平的師資團隊。然而，霍泰輝教授透露的情況令人感到振奮，展示了強大的「磁吸」效應。

廣告 廣告

在政府尚未落實由科大籌辦新醫學院之前，已有數十位教授主動表達了有興趣加入科大團隊。這不僅是對科大創新醫學教育理念的肯定，更是其「零包袱」優勢的體現。霍教授表示，自政府正式宣布後，相信有意願參與的本地及海外教授會越來越多。主動接觸科大團隊的包括來自美洲、歐洲、新加坡等地的知名資深醫學教授，情況令人鼓舞。霍泰輝教授強調，科大在招聘人才方面，並非只著重學術成就。他特別指出，新醫學院的師資選拔標準，必須同時具備「醫德和身教」。

「無包袱」創新！拒絕墨守成規的教育哲學

霍泰輝教授認為，科大欠缺辦醫學院的經驗反而是件好事，因為這意味著「無包袱」，毋須理會傳統框框，能夠更積極地追求創新。傳統醫學教育已有超過一百年的歷史，常見問題是臨床理論與臨床實踐之間的脫節。科大新醫學院的課程設計正正針對此痛點，目標在於融合理論與臨床的學習。霍泰輝教授在訪談中堅定地指出了醫生培訓的首要任務，這也是科大教育理念的核心：

「我哋要嘅醫生呢，一定要臨床實力，同埋係有足夠醫德、專業操守，同埋病人為本嘅，呢啲係需要嘅。」

除了傳統醫學的黃金準則，科大醫學院的課程設計還特別注重融入時代前沿的科技元素。霍泰輝教授明確指出，未來的醫生一定要擁抱科技，懂得運用科技，甚至能夠發展科技。透過結合人工智慧（AI）與數據分析，醫生將能更好地「造福人群」、「造復社會」和「造福病人」。因此，科大的新課程將會結合：

．臨床實力與醫德（傳統核心）

．擁抱科技與應用（未來核心）

科大計劃興建清水灣醫學院教學大樓，預計將耗資二億港幣。這座教學大樓將設有課室、實驗室，以及重要的模擬中心（simulation center），為學生提供創新的學習環境。至於外界極為關注的教學醫院安排，霍泰輝教授表示，科大正與醫管局商討合作細節，目前商討已「接近尾聲」。雖然未透露具體醫院名稱，但他期望教學基地不會離清水灣校園太遠。長遠而言，科大將受惠於預計在 2034/35 年啟用的將軍澳醫學城，屆時該處將有一間非常接近大學城的醫院。科大相信，憑藉其創新的教育模式、全球招攬的頂尖師資，以及對臨床實力、醫德和專業操守的堅定承諾，香港將迎來一批具備科技視野和以病人為本的新一代醫護精英。