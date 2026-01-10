科大霍泰輝有信心醫學院畢業生 主要留港從醫

科大蟬聯全球年輕大學排名榜首

香港科技大學在去年獲得設立本地第3間醫學院的資格。科技大學醫學教育工作小組聯席主席霍泰輝，出席一個電視台的訪問，表示有信心大部份畢業生將會留在香港任醫生。

霍泰輝在出席有線電視的節目表示，相信科大開辦第3間醫學院，會為本地醫療發展帶來新景象。霍指科技是科大醫科生的必修科，課程著重醫工合作及擁抱科技。他表示，希望第一年開辦後，學生會對科技有一定認識，並利用學到的科技及科研，在將來轉化為產業上的工作。他在訪問又稱很多時候臨床及基礎學科是脫節，可能在將來臨床並不實用，或者是沒有那麼需要，故探討有些是否可以刪減。

霍表示，與香港大學及中文大學的醫學院有共識，將商討合作分享教學、科研以及臨床的資料，他強調不會向兩大「挖角」。他表示，有數十位的各地的學者已表達有興趣加入科大。至於大學的教學醫院方面，他指大學與政府在進行討論之中，目前未定，但已經接近。他稱，考慮方面要確定醫院有足夠教學材料，其次是有足夠設施以及不能離大學太遠。有傳選址或是啟德即將落成的醫院。而他表示，科大不會限制畢業生在港工作年期，但他認為學生在香港學習，認識的都是香港常見疾病，實習也會在本地醫院，故此有信心學生會留港工作。他又指學費方面本地生的收費會與教資會其他科目看齊，而非本地生會較貴。

